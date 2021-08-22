«Динамо» б’є «Десну» в центральному матчі туру Прем’єр-ліги

В першій половині зустрічі кияни забили два голи

Київське «Динамо» приймає лідера чемпіонату чернігівську «Десну». В першому таймі кияни забили двічі. Спочатку супер удар з лінії штрафного майданчика вдався Віталію Буяльському. Півзахисник одним дотиком обробив м’яч, а другим відправив його в дальній верхній кут воріт. Згодом Буяльський заробив ще й пенальті. Арбітр спочатку не помітив порушення правил, але після перегляду відеоповтору змінив своє рішення. 11-метровий реалізував Віктор Циганков – 2:0.

Відзначимо, що й «Десна» мала кілька нагод забити Бойку. Господарів кілька разів виручив воротар.

В інших матчах дня «Зоря» в гостях здолала «Маріуполь» - 4:3, а «Олександрія» повезла три очки з Ковалівки, де здолала місцевий «Колос» - 1:0.

Нагадаємо, з лікарні виписали головного тренера «Динамо» Мірчу Луческу.