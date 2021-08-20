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    Злодії пограбували магазин «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

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    Злодії нанесли відчутні збитки клубу - Злодії пограбували магазин «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
    Злодії нанесли відчутні збитки клубу
    Фото з відкритих джерел

    Грабіжники заповнили речами три автомобілі

    Фірмовий магазин футбольного клубу «Реал Мадрид» на домашньому стадіоні «Сантьяго Бернабеу» був пограбований вчора вранці. Про це повідомляє іспанська газета Marca.

    У четвер о 6-й ранку за місцевим часом група злочинців в'їхала у фасад будівлі на автомобілі. Грабіжники заповнили три автомобілі ігровою формою, одягом та іншої атрибутикою магазину, після чого негайно зникли.

    Поліція вивчає записи з камер спостереження стадіону, сподіваючись визначити автомобілі за номерами. Поліцейські припускають, що всі три автомобіля були викрадені.

    Примітно, що в напередодні на «Сантьяго Бернабеу» завітали головний тренер «Реала» Карло Анчелотті з кількома футболістами клубу.

    Наразі на арені відбувається реконструкція. Планується, що стадіон буде введений в експлуатацію в 2022 році і він стане багатофункціональним. Тут відбуватимуться також змагання з баскетболу, хокею, проводитимуться концерти і циркові шоу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)
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    Злодії пограбували магазин «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»