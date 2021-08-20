Злодії пограбували магазин «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
Грабіжники заповнили речами три автомобілі
Фірмовий магазин футбольного клубу «Реал Мадрид» на домашньому стадіоні «Сантьяго Бернабеу» був пограбований вчора вранці. Про це повідомляє іспанська газета Marca.
У четвер о 6-й ранку за місцевим часом група злочинців в'їхала у фасад будівлі на автомобілі. Грабіжники заповнили три автомобілі ігровою формою, одягом та іншої атрибутикою магазину, після чого негайно зникли.
Поліція вивчає записи з камер спостереження стадіону, сподіваючись визначити автомобілі за номерами. Поліцейські припускають, що всі три автомобіля були викрадені.
Примітно, що в напередодні на «Сантьяго Бернабеу» завітали головний тренер «Реала» Карло Анчелотті з кількома футболістами клубу.
Наразі на арені відбувається реконструкція. Планується, що стадіон буде введений в експлуатацію в 2022 році і він стане багатофункціональним. Тут відбуватимуться також змагання з баскетболу, хокею, проводитимуться концерти і циркові шоу.
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