Вихід Роналду не врятував «Ювентус» від втрати очок

Туринський клуб не зміг переграти «Удінезе»

Фаворит в боротьбі за перше місце в чемпіонаті Італії «Ювентус» втратив очки вже в першому турі Серії А. Туринці грали в гостях з «Удінезе» і задовольнилися нічиєю. Примітно, що другий м’яч «чорно-білі» після того, як на полі з’явився Кріштіану Роналду. Він вийшов на заміну на 60-й хвилині, а на 83-й господарі зрівняли рахунок – 2:2.

В інших матчах «Інтер» розгромив «Дженоа» - 4:0, «Лаціо» взяв гору над «Емполі» в гостях – 3:1, «Аталанта» Руслана Малиновського здолала на виїзді «Торіно – 2:1 (українець провів на полі 76 хвилин).

Тим часом репортер телемережі Sky Italia Фабріціо Романо стверджує, що Роналду залишить «Ювентус» в літнє трансферне вікно. Саме тому він не вийшов на поле в стартовому складі. З яким клубом він веде перемовини – не повідомляється.