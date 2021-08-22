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    Вихід Роналду не врятував «Ювентус» від втрати очок

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    Кріштіану Роналду може залишити туринський клуб - Вихід Роналду не врятував «Ювентус» від втрати очок
    Кріштіану Роналду може залишити туринський клуб
    Фото з відкритих джерел

    Туринський клуб не зміг переграти «Удінезе»

    Фаворит в боротьбі за перше місце в чемпіонаті Італії «Ювентус» втратив очки вже в першому турі Серії А. Туринці грали в гостях з «Удінезе» і задовольнилися нічиєю. Примітно, що другий м’яч «чорно-білі» після того, як на полі з’явився Кріштіану Роналду. Він вийшов на заміну на 60-й хвилині, а на 83-й господарі зрівняли рахунок – 2:2.

    В інших матчах «Інтер» розгромив «Дженоа» - 4:0, «Лаціо» взяв гору над «Емполі» в гостях – 3:1, «Аталанта» Руслана Малиновського здолала на виїзді «Торіно – 2:1 (українець провів на полі 76 хвилин).

    Тим часом репортер телемережі Sky Italia Фабріціо Романо стверджує, що Роналду залишить «Ювентус» в літнє трансферне вікно. Саме тому він не вийшов на поле в стартовому складі. З яким клубом він веде перемовини – не повідомляється.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Вихід Роналду не врятував «Ювентус» від втрати очок