  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Лідер чемпіонату перед грою з «Динамо» підписав гравця збірної України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Болбат став гравцем&nbsp;&laquo;Десни&raquo; - Лідер чемпіонату перед грою з «Динамо» підписав гравця збірної України
    Сергій Болбат став гравцем «Десни»
    Фото з відкритих джерел

    Сергій Болбат перейшов до «Десни» з «Шахтаря» на правах оренди

    Захисник «Шахтаря» Сергій Болбат цей сезон проведе в чернігівській «Десні». Лідер чемпіонату домовився з «гірниками» про річну оренду футболіста. Як повідомляється на сторінці «Десни» в соцмережах, правофланговий вже тренується разом з командою і зможе дебютувати в найближчому матчі чернігівського клубу. В неділю чернігівці грають у гостях проти «Динамо».

    28-річний гравець буде виступати під номером 7.

    66_08

    Сергій Болбат виступав за «Шахтар», «Металіст», бельгійський «Локерен». За національну збірну провів 5 матчів.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Болбат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лідер чемпіонату перед грою з «Динамо» підписав гравця збірної України