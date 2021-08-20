Лідер чемпіонату перед грою з «Динамо» підписав гравця збірної України

Сергій Болбат перейшов до «Десни» з «Шахтаря» на правах оренди

Захисник «Шахтаря» Сергій Болбат цей сезон проведе в чернігівській «Десні». Лідер чемпіонату домовився з «гірниками» про річну оренду футболіста. Як повідомляється на сторінці «Десни» в соцмережах, правофланговий вже тренується разом з командою і зможе дебютувати в найближчому матчі чернігівського клубу. В неділю чернігівці грають у гостях проти «Динамо».

28-річний гравець буде виступати під номером 7.

Сергій Болбат виступав за «Шахтар», «Металіст», бельгійський «Локерен». За національну збірну провів 5 матчів.