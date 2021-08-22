Луческу повернувся до роботи з «Динамо»

Головного тренера столичного клубу виписали з лікарні

Наставник київського «Динамо» Мірча Луческу завершив лікування. Про це повідомляє Meta-ratings.

За наведеною інформацією, лікарі дозволили румунському фахівцеві приступити до роботи з командою. Правда, одне з останніх передматчевих тренувань перед матчем з «Десною» Луческу не проводив особисто, а спостерігав за роботою команди і своїх помічників з боку.

Очікується, що Луческу буде присутній на матчі з «Десною», який розпочнеться 22 серпня о 21:30, однак де буде тренер, на лавці для запасних або в VIP-ложі, стане відомо безпосередньо перед грою з чернігівцями.

«Динамо» займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 10 очок. «Десна» розташувалася на другій сходинці, маючи в своєму активі 12 очок.

Нагадаємо, Мірчі Луческу зробили дві операції.