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    Луческу повернувся до роботи з «Динамо»

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    Мірча Луческу повернувся до роботи з командою - Луческу повернувся до роботи з «Динамо»
    Мірча Луческу повернувся до роботи з командою
    Фото: ФК Динамо

    Головного тренера столичного клубу виписали з лікарні

    Наставник київського «Динамо» Мірча Луческу завершив лікування. Про це повідомляє Meta-ratings.

    За наведеною інформацією, лікарі дозволили румунському фахівцеві приступити до роботи з командою. Правда, одне з останніх передматчевих тренувань перед матчем з «Десною» Луческу не проводив особисто, а спостерігав за роботою команди і своїх помічників з боку.

    Очікується, що Луческу буде присутній на матчі з «Десною», який розпочнеться 22 серпня о 21:30, однак де буде тренер, на лавці для запасних або в VIP-ложі, стане відомо безпосередньо перед грою з чернігівцями.

    «Динамо» займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 10 очок. «Десна» розташувалася на другій сходинці, маючи в своєму активі 12 очок.

    Нагадаємо, Мірчі Луческу зробили дві операції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мірча Луческу
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    Луческу повернувся до роботи з «Динамо»