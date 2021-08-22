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    Беленюк показав, як травмувався перед Олімпіадою (відео)

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    Жан беленюк став чемпіоном Ігор-2020 з травмованою рукою - Беленюк показав, як травмувався перед Олімпіадою (відео)
    Жан беленюк став чемпіоном Ігор-2020 з травмованою рукою
    Фото з відкритих джерел

    У борця греко-римського стилю вилетіло плече з суглобної сумки

    Олімпійський чемпіон Жан Беленюк на своїй сторінці в соцмережах виклав відео, на якому видно, якої травми він зазнав за два тижні до Ігор у Токіо. За його словами, на тренуванні він невдало впав на лікоть і його плече вилетіло з суглобової сумки (у відео присутня нецензурна лексика).

    «12.07.21 – день, який запам'ятаю точно на все життя. Мені здавалося, що він розтоптав мої мрії, що він помножив на нуль роки важкої роботи. Єдине запитання, яке мене в той момент цікавило: «За що!?» Озираючись назад, розумію, що, можливо, так і було необхідно! – написав Беленюк. Це той випадок, коли приказка «Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими» знаходить абсолютно нове значення… Ми завжди стоїмо перед вибором – здатися, або продовжити боротьбу! Продовжуйте – це вибір сильних, за який вам ніхто не посміє дорікнути! І в першу чергу Ти сам».

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    Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

    На Олімпіаді гопак Беленюка викликав істерику в пропагандистів Путіна (відео).

    Раніше Жан Беленюк прокоментував фото зі Скабєєвою. А в інтерв’ю «Главкому» розкрив секрет успіху на Олімпіаді.

    Кілька днів тому невідомі атакували Олімпійського чемпіона у центрі Києва.

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    Теги: Олімпіада Жан Беленюк
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    Беленюк показав, як травмувався перед Олімпіадою (відео)