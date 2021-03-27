«Динамо» допомогло рідній команді Луческу зібрати кошти на ліцензію

Кияни зіграли з румунськими одноклубниками й впевнено перемогли

Поки провідні гравці «Динамо» перебувають у лавах збірної України, їхні товариші провели товариський матч з одноклубниками з Бухареста. У цій команді майже 20 років грав і працював тренер киян Мірча Луческу. Мета гри була допомогти румунському клубу зібрати кошти на придбання професійної ліцензії. Наставник столичної команди та мер Віталій Кличко також придбали віртуальні квитки і стали володарями абонементів бухарестської команди.

А в грі перемогу здобули нинішні підопічні Луческу. Кияни володіли значною перевагою, яке втілилося в забиті голи. В середині першого тайму Де Пена, який діяв на правому фланзі, зробив проникаючу передачу на хід Гармашу. Денис обіграв голкіпера і прострілив на Клейтона, котрий відкрив рахунок.

Перед перервою влучний удар з лінії штрафного вдався Ледневу.

Крапку в матчі поставив Хондак, який забив дебютний гол за першу команду, – 3:0.

«Динамо» Київ: Бойко (Моргун, 80), Кендзьора (Скорко, 63), Тимчик (Біловар, 71), Сідклей (Кузик, 82), Шепелев (Горбач, 87), Андрієвський (Хондак, 87), Буяльський (Н.Волошін, 46), Де Пена (В.Волошин, 46), Гармаш (Ванат, 46), Ледньов (Михайленко, 71), Клейтон (Надольский, 80).