Тренер фінів пообіцяв Шевченку ускладнити життя збірній України у відборі чемпіонату світу

Скандинавська збірна також побореться за вихід до фінальної частини

Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва визнаний найкращим наставником у себе в країні. Він бував в Одесі та Донецьку й добре знайомий із кадровим потенціалом та можливостями командної гри збірної України. У відбірній кампанії ЧС-2022 його команда в першому турі зіграла внічию за збірною Боснії і Герцеговини (2:2) і також мріє потрапити до фіналу в Катарі. 28 березня в другому турі відбору Україна прийме Фінляндію на НСК «Олімпійський».

«Ми, як і збірна України, вийшли на Євро-2020. Одну мрію здійснили, — каже Маркку Канерва. — Команда стала більш упевненою у своїх силах, зріс статус футболу у країні. Ми зробили це разом. Але, забивши 10 голів, Теєму Пуккі, безумовно, відіграв вирішальну роль, як і наш воротар Лукас Градецький. Виділю й Глена Камару, який відіграв практично в усіх матчах відбірного циклу.

Зараз в нас складна група. Звичайно, Франція як чинний чемпіон світу є безумовним фаворитом. Нам поки що не ставили конкретних цілей, але очевидно, що, незважаючи на жорстку кваліфікаційну групу, ми прагнемо вийти до фінального турніру. Це буде складно, але й суперникам з нами буде непросто».

Гра Україна – Фінляндія розпочнеться на НСК «Олімпійський» о 21:45.



