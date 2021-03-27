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    Тренер фінів пообіцяв Шевченку ускладнити життя збірній України у відборі чемпіонату світу

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    Тренер збірної Фінляндії спробує пробитися з командою до фіналу ЧС-2022 - Тренер фінів пообіцяв Шевченку ускладнити життя збірній України у відборі чемпіонату світу
    Тренер збірної Фінляндії спробує пробитися з командою до фіналу ЧС-2022
    Фото з відкритих джерел

    Скандинавська збірна також побореться за вихід до фінальної частини

    Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва визнаний найкращим наставником у себе в країні. Він бував в Одесі та Донецьку й добре знайомий із кадровим потенціалом та можливостями командної гри збірної України. У відбірній кампанії ЧС-2022 його команда в першому турі зіграла внічию за збірною Боснії і Герцеговини (2:2) і також мріє потрапити до фіналу в Катарі. 28 березня в другому турі відбору Україна прийме Фінляндію на НСК «Олімпійський».

    «Ми, як і збірна України, вийшли на Євро-2020. Одну мрію здійснили, — каже Маркку Канерва. — Команда стала більш упевненою у своїх силах, зріс статус футболу у країні. Ми зробили це разом. Але, забивши 10 голів, Теєму Пуккі, безумовно, відіграв вирішальну роль, як і наш воротар Лукас Градецький. Виділю й Глена Камару, який відіграв практично в усіх матчах відбірного циклу.

    Зараз в нас складна група. Звичайно, Франція як чинний чемпіон світу є безумовним фаворитом. Нам поки що не ставили конкретних цілей, але очевидно, що, незважаючи на жорстку кваліфікаційну групу, ми прагнемо вийти до фінального турніру. Це буде складно, але й суперникам з нами буде непросто».

    Гра Україна – Фінляндія розпочнеться на НСК «Олімпійський» о 21:45.

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    Теги: Збірна України Андрій Шевченко ЧС-2022
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