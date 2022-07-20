«Динамо»-«Фенербахче»: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться на арені LKS

Київське «Динамо» сьогодні, 20 липня, проведе стартовий матч нового футбольного сезону. У польській Лодзі в номінально домашній грі команда Мірчі Луческу зіграє зі стамбульським «Фенербахче» в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться на арені LKS. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Побачити двобій можна буде ексклюзивно на телеканалі Setanta Sports Україна. Крім того, абсолютно безкоштовно стежити за перебігом поєдинку можна буде на ОТТ-платформі setantasports.com.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 липня, «Динамо» дізналося ім'я потенційного суперника в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону–2022/23. Київська команда може зіграти з австрійським «Штурмом».

Для виходу до третього раунду відбору динамівцям потрібно ще перемогти турецький «Фенербахче» на старті кваліфікації.