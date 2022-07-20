«Динамо»-«Фенербахче»: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Поєдинок відбудеться на арені LKS
Київське «Динамо» сьогодні, 20 липня, проведе стартовий матч нового футбольного сезону. У польській Лодзі в номінально домашній грі команда Мірчі Луческу зіграє зі стамбульським «Фенербахче» в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
Поєдинок відбудеться на арені LKS. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.
Побачити двобій можна буде ексклюзивно на телеканалі Setanta Sports Україна. Крім того, абсолютно безкоштовно стежити за перебігом поєдинку можна буде на ОТТ-платформі setantasports.com.
Як повідомлялося, у понеділок, 18 липня, «Динамо» дізналося ім'я потенційного суперника в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону–2022/23. Київська команда може зіграти з австрійським «Штурмом».
Для виходу до третього раунду відбору динамівцям потрібно ще перемогти турецький «Фенербахче» на старті кваліфікації.
Нагадаємо, ексгравець «Динамо» Сергій Баланчук загинув на фронті.
Також «Динамо» оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».