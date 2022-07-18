Ліга чемпіонів: «Динамо» дізналося наступного суперника

Якщо «Динамо» пройде далі, то перший поєдинок третього відбіркового раунду проведе вдома

У понеділок, 18 липня, «Динамо» дізналося ім'я потенційного суперника в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону–2022/23. Київська команда може зіграти з австрійським «Штурмом».

Для виходу до третього раунду відбору динамівцям потрібно ще перемогти турецький «Фенербахче» на старті кваліфікації.

Якщо «Динамо» пройде далі, то перший поєдинок третього відбіркового раунду проведе вдома. Матчі відбудуться 2, 3 й 9 серпня.

Результати жеребкування:

«Динамо» (Київ, Україна) / «Фенербахче» (Туреччина) – «Штурм» (Австрія);

/ «Фенербахче» (Туреччина) – «Штурм» (Австрія); «Монако» (Франція) – ПСВ (Ейндговен, Нідерланди);

«Уніон Сент-Жілуаз» (Бельгія) – «Рейнджерс» (Шотландія);

«Бенфіка» (Португалія) – «Мідтьюлланн» (Данія) / АЕК (Ларнака, Кіпр);

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) / «Олімпіакос» (Греція) – «Аполлон» (Лімасол, Кіпр);

«Карабах» (Азербайджан) / «Цюрих» (Швейцарія) – «Ференцварош» (Угорщина) / «Слован» (Братислава, Словаччина);

«Лудогорець» (Болгарія) / «Шемрок Роверс» (Ірландія) – «Динамо» (Загреб, Хорватія) / «Шкупі» (Північна Македонія);

«Марибор» (Словенія) / «Шериф» (Молдова) – ГІК (Фінляндія) / «Вікторія» (Пльзень, Чехія);

«Лінфілд» (Північна Ірландія) / «Буде-Глімт» (Норвегія) – «Жальґіріс» (Вільнюс, Литва) / «Мальме» (Швеція);

«Црвена Звезда» (Сербія) – «Пюнік» (Вірменія) / Ф91 «Дюделанж» (Люксембург).

Нагадаємо, ексгравець «Динамо» Сергій Баланчук загинув на фронті.

Також «Динамо» оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».