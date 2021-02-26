«Шахтар» і «Динамо» отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

«Динамо» і «Шахтар» продовжують боротися за перемогу в Лізі Європи

Перші матчі 1/8 фіналу мають пройти 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня

Сьогодні, 26 лютого, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей, є і представники України – донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

«Динамо» (Україна) – «Вільярреал» (Іспанія)

«Шахтар» (Україна) – «Рома» (Італія)

«Аякс» (Нідерланди) – «Янг Бойз» (Швейцарія)

«Олімпіакос» (Греція) – «Арсенал» (Англія)

«Динамо» Загреб (Хорватія) – «Тоттенхем» (Англія)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Мілан» (Італія)

«Славія» (Чехія) – «Рейнджерс» (Шотландія)

«Гранада» (Іспанія) – «Молде» (Норвегія)

Перші матчі 1/16 фіналу мають пройти 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня. Поєдинки розпочнуться о 19:55 і 22.00, як і на попередньому етапі.

Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 19 березня.

Фінальний матч турніру заплановано провести 26 травня на стадіоні «Енергія-Гданськ» (Польща).

Нагадаємо, у 1/16 фіналу «Динамо» здолало «Брюгге», а «Шахтар» – «Маккабі».