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    «Шахтар» і «Динамо» отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

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    &laquo;Динамо&raquo; і &laquo;Шахтар&raquo; продовжують боротися за перемогу в Лізі Європи - «Шахтар» і «Динамо» отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи
    «Динамо» і «Шахтар» продовжують боротися за перемогу в Лізі Європи

    Перші матчі 1/8 фіналу мають пройти 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня

    Сьогодні, 26 лютого, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Серед учасників, які продовжують боротьбу за трофей, є і представники України – донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

    «Динамо» (Україна) – «Вільярреал» (Іспанія)

    «Шахтар» (Україна)«Рома» (Італія)

    «Аякс» (Нідерланди) – «Янг Бойз» (Швейцарія)

    «Олімпіакос» (Греція) – «Арсенал» (Англія)

    «Динамо» Загреб (Хорватія) – «Тоттенхем» (Англія)

    «Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Мілан» (Італія)

    «Славія» (Чехія) – «Рейнджерс» (Шотландія)

    «Гранада» (Іспанія) – «Молде» (Норвегія)

    Перші матчі 1/16 фіналу мають пройти 11 березня, матчі-відповіді – 18 березня. Поєдинки розпочнуться о 19:55 і 22.00, як і на попередньому етапі.

    Жеребкування 1/4 фіналу відбудеться 19 березня.

    Фінальний матч турніру заплановано провести 26 травня на стадіоні «Енергія-Гданськ» (Польща).

    Нагадаємо, у 1/16 фіналу «Динамо» здолало «Брюгге», а «Шахтар» – «Маккабі».

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга Європи
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