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    «Динамо» перемогло «Брюгге» та вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи

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    &laquo;Динамо&raquo; перемогло &laquo;Брюгге&raquo; і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи - «Динамо» перемогло «Брюгге» та вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи
    «Динамо» перемогло «Брюгге» і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи

    Гра пройшла у Бельгії у четвер 25 лютого

    Київське «Динамо» отримало перемогу з рахунком 1:0 у матчі-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з бельгійським «Брюге». Після домашньої нічиєї (1:1) з бельгійцями саме кияни пробилися до 1/8 фіналу турніру.

    Гра пройшла у Бельгії.

    Перший тайм для киян вийшов провальним.

    Старт другого тайму нічого не змінив у грі «Динамо». Знову господарі поля були активніше.

    На 83-й хвилині «Динамо» вистрілило. Після класного пасу від Віктора Циганкова Віталій Буяльський з пари метрів пробиває ворота «Брюгге» - 1:0.

    На другій доданій хвилині ще один удар від Шапаренка відбиває воротар бельгійців.

    Потрібний для себе рахунок динамівці зберегли до фінального свистка, пробившись до наступної стадії турніру.

    За весь матч гравці «Брюгге» завдали 15 ударів, з них три у площину воріт. У «Динамо» було шість ударів, і з них три у площину воріт.

    Раніше донецький «Шахтар» на НСК «Олімпійський» у Києві виграв у ізраїльського «Маккабі» з рахунком 1:0.

    «Шахтар», у свою чергу, в першому поєдинку обіграв в Ізраїлі «Маккабі» з рахунком 0:2.

    Таким чином команда вирвалась до 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» кияни Віталій Буяльський
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