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    Дівчина нападника «Динамо» пішла до гравця «Шахтаря» (фото)

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    Валерій Бондар з новою любов'ю - Дівчина нападника «Динамо» пішла до гравця «Шахтаря» (фото)
    Валерій Бондар з новою любов'ю
    Світлина - Instagram Валерія Бондаря

    Рік тому Владислав Супряга і Валерій Бондар виграли разом чемпіонат світу серед молоді

    Життя часом підкидає несподівані повороти.

    Даша Савіна стала відома широкому колу футбольних уболівальників, як дівчина молодої зірки «Динамо» Владислава Супряги.

    Але пара розійшлася. За дивним збігом обставин, саме після того форвард видав блискучу кінцівку сезону за СК «Дніпро-1» і зміг повернутися з ініціативи нового тренера «Динамо» Мірчі Луческу в київський клуб, якому власне й належить.

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    Влад Супряга і Даша Савіна

    Тепер виявилося, що причиною розлучення став інший футболіст – оборонець «Шахтаря» і партнер Супряги по молодіжній збірній Валерій Бондар.

    Капітан чемпіонів світу виклав спільне фото з новою дівчиною.

    Футболіст оперативно закрив коментарі, але перша реакція його колег по професії вже спливла в мережі.

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    Футболісти підколюють Бондаря

    Нагадаємо, що 25 серпня Супряга та Бондар можуть зійтися одне проти одного в матчі за Суперкубок України.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Класичне дербі Владислав Супряга Валерій Бондар
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