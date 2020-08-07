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    «Динамо» провело перший матч під керівництвом Луческу (відео)

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    Владислав Супряга відзначив повернення у&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; голом - «Динамо» провело перший матч під керівництвом Луческу (відео)
    Владислав Супряга відзначив повернення у «Динамо» голом
    Світлина - ФК «Динамо»

    Кияни перемогли 3:0

    Команда київського «Динамо» на рідній базі в Конча-Заспі провела перший матч під керівництвом нового тренера, 75-річного румунського спеціаліста Мірчі Луческу. Віце-чемпіони України перемогли 3:0 друголіговий рівненський «Верес».

    «Динамо» (Київ) – «Верес» (Рівне) – 3:0

    Голи: 1:0 – Дуелунн (6). 2:0 – Супряга (16). 3:0 – Карлос де Пена (52)

    «Динамо»: (1-й тайм): Денис Бойко – Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Тимчик – Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв – Буяльський, Леднєв, Дуелунн – Супряга; (2-й тайм): Бущан – Сергій Сидорчук (Забарний, 67), Олександр Сирота, Вантух, Тимчик – Олександр Андрієвський, Буяльський (Жерсон Родріґес, 67), Булеца, Георгій Цитаїшвілі, Карлос де Пена – Фран Соль. Тренер – Мірча Луческу

    У наступному контрольному матчі «Динамо» зіграє з чернігівською «Десною». За попередньою інформацією, цей поєдинок відбудеться найближчого вівторка, 11 серпня, але остаточно ця дата поки не затверджена.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Володимир Вантух ФК Верес Мірча Луческу Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Фран Соль Денис Бойко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Олександр Тимчик Міккель Дуелунн Владислав Супряга Сергій Булеца Олександр Андрієвський Богдан Леднєв Жерсон Родріґес Карлос Де Пена Олександр Сирота Ілля Забарний
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