«Динамо» провело перший матч під керівництвом Луческу (відео)



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Кияни перемогли 3:0

Команда київського «Динамо» на рідній базі в Конча-Заспі провела перший матч під керівництвом нового тренера, 75-річного румунського спеціаліста Мірчі Луческу. Віце-чемпіони України перемогли 3:0 друголіговий рівненський «Верес».

«Динамо» (Київ) – «Верес» (Рівне) – 3:0

Голи: 1:0 – Дуелунн (6). 2:0 – Супряга (16). 3:0 – Карлос де Пена (52)

«Динамо»: (1-й тайм): Денис Бойко – Забарний, Олександр Сирота, Олександр Караваєв, Тимчик – Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв – Буяльський, Леднєв, Дуелунн – Супряга; (2-й тайм): Бущан – Сергій Сидорчук (Забарний, 67), Олександр Сирота, Вантух, Тимчик – Олександр Андрієвський, Буяльський (Жерсон Родріґес, 67), Булеца, Георгій Цитаїшвілі, Карлос де Пена – Фран Соль. Тренер – Мірча Луческу

У наступному контрольному матчі «Динамо» зіграє з чернігівською «Десною». За попередньою інформацією, цей поєдинок відбудеться найближчого вівторка, 11 серпня, але остаточно ця дата поки не затверджена.