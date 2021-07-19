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    УЄФА визначив найкращі голи сезону

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    УЄФА визначив десятку найкращих голів сезону - УЄФА визначив найкращі голи сезону
    УЄФА визначив десятку найкращих голів сезону
    Фото з відкритих джерел

    Уболівальникам слід вибрати один забитий м’яч з десяти номінованих

    Європейський союз футбольних асоціацій відкрив голосування для визначення найкращого голу сезону 2020/21. В номінацію потрапили м’ячі, забиті в турнірах УЄФА для клубів і збірних з жовтня 2020 року по липень 2021 року.

    Номінанти на найкращий гол сезону:

    Мехді Таремі («Челсі» – «Порту» – 0:1. Ліга чемпіонів).

    Патрік Шик (Шотландія – Чехія – 0:2. Євро-2020)

    Кемарі Руф («Стандард» – «Рейнджерс» – 0:2. Ліга Європи)

    Флоріан Вірц (Нідерланди – Німеччина –1:2. Чемпіонат Європи серед молоді)

    Делле Аллі («Тоттенгем» – «Вольфсберг» – 4:0. Ліга Європи)

    Лоренцо Інсіньє (Бельгія – Італія – 1:2. Євро-2020)

    Поль Погба (Франція – Швейцарія – 3:3. Євро-2020)

    Сара Цадраціль («Челсі» – «Баварія» – 4:1. Ліга чемпіонів серед жінок)

    Феррао («Барселона» – «Добовец» – 2:0. Ліга чемпіонів з футзалу)

    Паулінью («Брага» – «Лестер» – 3:3. Ліга Європи)

    Відео можна подивитися тут.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Ліга чемпіонів Ліга Європи Поль Погба
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    УЄФА визначив найкращі голи сезону