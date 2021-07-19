УЄФА визначив найкращі голи сезону
Уболівальникам слід вибрати один забитий м’яч з десяти номінованих
Європейський союз футбольних асоціацій відкрив голосування для визначення найкращого голу сезону 2020/21. В номінацію потрапили м’ячі, забиті в турнірах УЄФА для клубів і збірних з жовтня 2020 року по липень 2021 року.
Номінанти на найкращий гол сезону:
Мехді Таремі («Челсі» – «Порту» – 0:1. Ліга чемпіонів).
Патрік Шик (Шотландія – Чехія – 0:2. Євро-2020)
Кемарі Руф («Стандард» – «Рейнджерс» – 0:2. Ліга Європи)
Флоріан Вірц (Нідерланди – Німеччина –1:2. Чемпіонат Європи серед молоді)
Делле Аллі («Тоттенгем» – «Вольфсберг» – 4:0. Ліга Європи)
Лоренцо Інсіньє (Бельгія – Італія – 1:2. Євро-2020)
Поль Погба (Франція – Швейцарія – 3:3. Євро-2020)
Сара Цадраціль («Челсі» – «Баварія» – 4:1. Ліга чемпіонів серед жінок)
Феррао («Барселона» – «Добовец» – 2:0. Ліга чемпіонів з футзалу)
Паулінью («Брага» – «Лестер» – 3:3. Ліга Європи)
Відео можна подивитися тут.
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