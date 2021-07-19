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    Що може робити чемпіон у 50 років? Кличко записав нове відео

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    Віталій Кличко продовжує працювати над собою - Що може робити чемпіон у 50 років? Кличко записав нове відео
    Віталій Кличко продовжує працювати над собою
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    У свій ювілей Віталій Кличко зазначив, що вистояв 50 раундів

    Мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко, який відзначає сьогодні ювілей, показав спортивні та екстремальні вправи, які може робити у 50 років. Відео Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема, він показав, як стрибає з парашутом з висоти 5 тисяч метрів, виконуючи трюки в повітрі, як підкорює гірську вершину висотою понад 5 тисяч метрів – сходження на гору Казбек.

    Також Кличко продемонстрував, як під час ранкового тренування долає на велосипеді дистанцію у 50 кілометрів та як підтягується на перекладині 50 разів.

    «Сьогодні, в день свого ювілею, можу сказати, що вистояв 50 раундів! Я всього в житті досягнув сам. І продовжую працювати над собою. Головне – мати мету і наполегливо йти до неї. Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися і не зважати на тих, хто не віритиме в тебе. Бути сильним і ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив. 50 – тільки екватор!» – підкреслив у дописі до відео Віталій Кличко.

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    Що може робити чемпіон у 50 років? Кличко записав нове відео
    Що може робити чемпіон у 50 років? Кличко записав нове відео
    Що може робити чемпіон у 50 років? Кличко записав нове відео

    Нагадаємо, 19 липня мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко відзначає 50-річний ювілей.

    До свого дня народження київський міський голова записав відео з основними моментами свого життя.

    Теги: Віталій Кличко Київ спорт мер
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    Що може робити чемпіон у 50 років? Кличко записав нове відео