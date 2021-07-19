Що може робити чемпіон у 50 років? Кличко записав нове відео

У свій ювілей Віталій Кличко зазначив, що вистояв 50 раундів

Мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко, який відзначає сьогодні ювілей, показав спортивні та екстремальні вправи, які може робити у 50 років. Відео Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, він показав, як стрибає з парашутом з висоти 5 тисяч метрів, виконуючи трюки в повітрі, як підкорює гірську вершину висотою понад 5 тисяч метрів – сходження на гору Казбек.

Також Кличко продемонстрував, як під час ранкового тренування долає на велосипеді дистанцію у 50 кілометрів та як підтягується на перекладині 50 разів.

«Сьогодні, в день свого ювілею, можу сказати, що вистояв 50 раундів! Я всього в житті досягнув сам. І продовжую працювати над собою. Головне – мати мету і наполегливо йти до неї. Ніколи не опускати рук. Нічого не боятися і не зважати на тих, хто не віритиме в тебе. Бути сильним і ставити перед собою високу планку. Я завжди так робив. 50 – тільки екватор!» – підкреслив у дописі до відео Віталій Кличко.

Нагадаємо, 19 липня мер Києва та легендарний боксер Віталій Кличко відзначає 50-річний ювілей.

До свого дня народження київський міський голова записав відео з основними моментами свого життя.