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    «Динамо» підсилило «Чорноморець» одразу дюжиною гравців

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    Чемпіон світу серед молоді Георгій Цитаішвілі став одеситом - «Динамо» підсилило «Чорноморець» одразу дюжиною гравців
    Чемпіон світу серед молоді Георгій Цитаішвілі став одеситом
    Фото з відкритих джерел

    Одеський клуб виховуватиме футболістів для київської команди

    Одразу 12 футболістів київського «Динамо» наступний сезон проведуть в одеському «Чорноморці». Як повідомляє сайт столичного клубу, «моряками» стали воротар Владислав Кучерук, захисники Данило Скорко, Денис Кузик, півзахисники Євген Смирний, Георгій Цітаішвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевській, Ярослав Надольский, нападники Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко.

    Всі гравці виступатимуть за одеський клуб на правах оренди до кінця сезону-2021/2022.

    Перший матч в новому чемпіонаті України «Чорноморець» проведе 25 липня, коли на виїзді зіграє з чернігівською «Десною».

    Тим часом «Шахтар» підписав бразильського вундеркінда.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» підсилило «Чорноморець» одразу дюжиною гравців