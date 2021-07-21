«Шахтар» підписав бразильського вундеркінда

Вінісіус Тобіас приєднається до команди після того, як йому виповниться 18 років

Донецький «Шахтар» зробив чергове придбання на перспективу. Клуб уклав угоду з «Інтернасьйоналем» про перехід Вінісіуса Тобіаса. Бразильський захисник приєднається до української команди в лютому 2022-го після того, як йому виповниться 18 років. Про це повідомляє сайт «гірників».

Вінісіус Тобіас – вихованець «Інтернасьйонала» з Порту-Алегрі. Виступав за юнацькі та молодіжну команди клубу. 2021 року провів 10 матчів за U20 – 3 в чемпіонаті й 7 у Кубку (усі в старті; відзначився 1 голом з пенальті).

Грає на правому фланзі.

Влітку «Шахтар» підписав кількох досвідчених футболістів, і деякі з них вже встигли відзначитися голами.

Тим часом Усик підписав контракт на бій з Джошуа. Чемпіон вже отримав наступного суперника (фото).