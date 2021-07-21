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    «Шахтар» не заявив на сезон провідного нападника

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    Жуніор Мораєс цього року не відновиться - «Шахтар» не заявив на сезон провідного нападника
    Жуніор Мораєс цього року не відновиться
    Фото з відкритих джерел

    Жуніор Мораєс відновлюється після важкої травми

    Жуніор Мораєс відновлюється після важкої травми

    Донецький «Шахтар» заявився на чемпіонат України. До команди увійшло 30 гравців. Серед них відсутній нападник Жунір Мораес. Також головний тренер Роберто Де Дзербі не розраховує на Максима Малишева. Зате є Юхим Конопля і Данило Сікан, які минулий сезон провели в оренді.

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    Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій Пятов, 81. Анатолій Трубін.

    Захисники: 2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 28. Маркіньос Сіпріано, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар.

    Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антоніо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 21. Алан Патрік, 25. Георгій Судаков, 38. Педріньйо, 70. Євген Коноплянка.

    Нападники: 9. Дентіньо, 23. Лассіна Траоре, 45. Данило Сікан, 99. Фернандо.

    Раніше «Шахтар» підписав бразильського вундеркінда.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» не заявив на сезон провідного нападника