«Динамо» призначило нового тренера після відставки Луческу

Відтепер «біло-синіх» тренуватиме голкіпер із багаторічним досвідом

Після відставки Мірчі Луческу керманичем київського «Динамо» став багаторічний голкіпер «біло-синіх» Олександр Шовковський. Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відтепер 48-річний фахівець Олександр Шовковський готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України у статусі виконувача обов’язків головного тренера. Раніше він провів вісім матчів на чолі рідної команди в цьому ж статусі, коли наприкінці минулого сезону Мірча Луческу вимушений був зробити операцію на нозі та перебував на лікарняному.

У тренерському штабі Олександра Шовковського будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри, – звернувся до футболістів новий керманич «Динамо». – І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися, а навпаки прагнути його підвищувати. Містер Луческу вкладав у вас свої сили, знання, досвід. А досяг він багато чого у своєму житті та карʼєрі. Тому я хочу, щоб ви ще раз подякували Містеру за виконану роботу».

Нагадаємо, що вчора Мірча Луческу оголосив про відставку з посади головного тренера «Динамо». Це сталося після матчу проти «Шахтаря» у 13-му турі чемпіонату України, який закінчився поразкою з рахунком 0:1.

Раніше повідомлялрся, що донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном, натомість новим головним тренером донецького «Шахтаря» став Маріно Пушич.