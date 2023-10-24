Названо ім’я нового головного тренера «Шахтаря»

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52-річний Маріно Пушич є помічником головного тренера «Феєноорда»

Офіційне оголошення про нового тренера «Шахтар» зробить у найближчий час

Новим головним тренером донецького «Шахтаря» буде призначено Маріно Пушича. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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52-річний боснійський спеціаліст працює помічником головного тренера «Феєноорда» Арне Слота.

За інформацією джерела, сторони вже підписали контракт, а офіційне оголошення «Шахтар» зробить у найближчі 24 години.

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Наразі виконувачем обов'язків головного тренера «Шахтаря» є спортивний директор клубу Даріо Срна.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном.

Виконувач обов'язків головного тренера «Шахтаря» Дарійо Срна прокоментував звільнення попереднього наставника команди Патріка ван Леувена.

54-річний нідерландський фахівець очолював команду з липня, коли прийшов у «Шахтар» із луганської «Зорі».