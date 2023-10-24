Названо ім’я нового головного тренера «Шахтаря»
Офіційне оголошення про нового тренера «Шахтар» зробить у найближчий час
Новим головним тренером донецького «Шахтаря» буде призначено Маріно Пушича. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
52-річний боснійський спеціаліст працює помічником головного тренера «Феєноорда» Арне Слота.
За інформацією джерела, сторони вже підписали контракт, а офіційне оголошення «Шахтар» зробить у найближчі 24 години.
Наразі виконувачем обов'язків головного тренера «Шахтаря» є спортивний директор клубу Даріо Срна.
Нагадаємо, донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном.
Виконувач обов'язків головного тренера «Шахтаря» Дарійо Срна прокоментував звільнення попереднього наставника команди Патріка ван Леувена.
54-річний нідерландський фахівець очолював команду з липня, коли прийшов у «Шахтар» із луганської «Зорі».
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