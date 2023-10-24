Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Названо ім’я нового головного тренера «Шахтаря»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Названо ім’я нового головного тренера «Шахтаря»
52-річний Маріно Пушич є помічником головного тренера «Феєноорда»
фото з відкритих джерел

Офіційне оголошення про нового тренера «Шахтар» зробить у найближчий час

Новим головним тренером донецького «Шахтаря» буде призначено Маріно Пушича. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

52-річний боснійський спеціаліст працює помічником головного тренера «Феєноорда» Арне Слота.

За інформацією джерела, сторони вже підписали контракт, а офіційне оголошення «Шахтар» зробить у найближчі 24 години.

Наразі виконувачем обов'язків головного тренера «Шахтаря» є спортивний директор клубу Даріо Срна.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном.

Виконувач обов'язків головного тренера «Шахтаря» Дарійо Срна прокоментував звільнення попереднього наставника команди Патріка ван Леувена.

54-річний нідерландський фахівець очолював команду з липня, коли прийшов у «Шахтар» із луганської «Зорі».

Читайте також: Мудрик та інші трансфери: «Шахтар» сплатив понад пів мільярда податків за рік

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

54-річний нідерландський фахівець очолював команду з липня, коли прийшов у «Шахтар» із луганської «Зорі»
«Шахтар» повідомив, чому звільнив свого головного тренера
20 жовтня, 15:13
Срна виступав за «Шахтар» із 2003 по 2018 рік, зігравши 536 матчів у всіх турнірах та вигравши з командою 25 трофеїв
Стало відомо, хто замінить Патріка ван Леувенна на посаді головного тренера «Шахтаря»
16 жовтня, 18:56
Олександр Роспутько подасть документи на російський паспорт
Батько футболіста-втікача із «Шахтаря» розповів про плани сина в Росії
16 жовтня, 17:42
Патрік ван Леувен очолював Шахтар від липня 2023 року
«Шахтар» звільнив головного тренера Патріка ван Леувена
16 жовтня, 16:40
«Шахтар» не підтвердив чи спростував інформацію щодо втечі Роспутька до РФ
Зникнення футболіста «Шахтаря» в Бельгії: клуб дав коментар
13 жовтня, 18:02
Доходи клубу від УЄФА та ФІФА за участь в міжнародних турнірах склали 1,6 млрд грн
Мудрик та інші трансфери: «Шахтар» сплатив понад пів мільярда податків за рік
11 жовтня, 17:01

Новини

Українська спортсменка відмовилась фотографуватися з росіянкою, яка підтримує війну
Українська спортсменка відмовилась фотографуватися з росіянкою, яка підтримує війну
Скандал на чемпіонаті світу з карате: українка втратила перемогу через протест
Скандал на чемпіонаті світу з карате: українка втратила перемогу через протест
Маріно Пушич став новим головним тренером «Шахтаря»
Маріно Пушич став новим головним тренером «Шахтаря»
Українка стала чемпіонкою Всесвітніх ігор єдиноборств-2023 (відео)
Українка стала чемпіонкою Всесвітніх ігор єдиноборств-2023 (відео)
Названо ім’я нового головного тренера «Шахтаря»
Названо ім’я нового головного тренера «Шахтаря»
Довбик забив два голи і приніс перемогу «Жироні» в матчі чемпіонату Іспанії
Довбик забив два голи і приніс перемогу «Жироні» в матчі чемпіонату Іспанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
18K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6472
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6131
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4857
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту