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«Шахтар» звільнив головного тренера Патріка ван Леувена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Шахтар» звільнив головного тренера Патріка ван Леувена
Патрік ван Леувен очолював Шахтар від липня 2023 року
фото з відкритих джерел

Нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен і увесь його тренерський штаб залишають донецький клуб фактично на початку сезону

Донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном. Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Разом з нідерландським фахівцем клуб залишив його тренерський штаб. Наразі не відомо, хто стане новим наставником «гірників».

«Шахтар» висловлює подяку Патріку ван Леувену і його асистентам за професіоналізм та бажає успіхів і перемог у майбутньому», – йдеться у заяві клубу.

Патрік ван Леувен очолював Шахтар від липня 2023 року. За цей час команда провела 12 офіційних матчів.

Наразі «Шахтар» з 18 очками посідає третє місце в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, у другому турі Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» переміг на виїзді дебютанта турніру бельгійський «Антверпен».

До слова, 19-річний футболіст «Шахтаря» U19 Олександр Роспутько не повернувся з клубом до України після поїздки до Бельгії на матч Юнацької ліги УЄФА з «Антверпеном». Він видалив усі свої записи у соцмережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт ФК «Шахтар» тренер навколофутбол

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