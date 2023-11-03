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Головний тренер «Динамо» заявив про відставку, після програшу «Шахтарю»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Головний тренер «Динамо» заявив про відставку, після програшу «Шахтарю»
Тренером «Динамо» Мірча Луческу став у 2020 році
фото з відкритих джерел

Мірча Луческу оголосив про завершення своєї кар'єри

Мірча Луческу оголосив про відставку з посади головного тренера «Динамо». Про це він повідомив на пресконференції після матчу проти «Шахтаря» у 13-му турі чемпіонату України, який закінчився поразкою з рахунком 0:1.

«Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями Шахтаря. Дякую усім. Хотілося би завершити по-іншому, але усьому приходить кінець – і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець, – сказав після гри Луческу.

Крім цього, Луческу прокоментував результат матчу «Динамо» проти «Шахтаря». За його словами, у цьому поєдинку перемогла більш досвідчена команда.

«Щодо гри. Досвідчена команда перемогла, ми мали шанси і не використали їх. У Динамо є майбутнє, хороша перспективна молодь. У запасі найбільш досвідченим був Сирота. Треба багато працювати, щоб досягти успіху, але є майбутнє. Впевнений, що майбутнє є у «Динамо» і України. Мені дуже складно було пережити увесь цей час – війна, відсутність вболівальників, хвилини мовчання перед кожним матчем. Для мене це складно. З роками ти стаєш більш сентиментальним. У цьому плані кожна гра мені давалася складніше й складніше. Постійно з думками про тих, хто помирає на фронті, серед цивільного населення. Це складно поєднувати з футболом», – додав тренер.

Також Луческу розповів, що бере на себе відповідальність за останні результати команди. Однак і пояснив їх великою кількістю кадрових змін, що відбулися в «Динамо» через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

«Розумієте, я з самого початку війни, як тільки почалася війна, я весь час був з командою. І в 2014 році я не поїхав з Донецька. Але молода команда, можливо, мій авторитет був занадто великим для них. Я беру на себе останні результати – у нас був гандикап, але ми на жаль не змогли ці матчі виграти», – пояснив тренер.

У відставку Луческу пішов після трьох з половиною сезонів у «Динамо». Тренером киян він став у 2020 році.

Перед роботою у «Динамо» Луческу також пропрацював 12 років у статусі головного тренера «Шахтаря». Саме з ним донецький клуб здобув свій єдиний єврокубковий трофей – Кубок УЄФА у 2009 році.

Раніше ми повідомляли, що донецький «Шахтар» припинив співпрацю з головним тренером клубу Патріком ван Леувеном, натомість новим головним тренером донецького «Шахтаря» став Маріно Пушич.

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Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» спорт тренер

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