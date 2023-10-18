Український футболіст претендує на найкращий гол туру у кваліфікації Євро-2024

Мудрик встановив остаточний рахунок у грі з Мальтою, влучивши ударом з-за меж штрафного майданчика

Футболіст Збірної України Михайло Мудрик став претендентом на звання автора найкращого голу туру кваліфікації Євро-2024 за версією УЄФА. Про це повідомляє УЄФА.

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Українець встановив остаточний рахунок (3:1) у грі з Мальтою – сольний прохід із флангу вінгер «Челсі» завершив влучним ударом з-за меж штрафного майданчика.

УЄФА включив Мудрика до списку з чотирьох претендентів. Також відзначені голи Юнуса Акгюна (Туреччина), Джердана Шачірі (Швейцарія) та Александара Митровича (Сербія).

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Нагадаємо, Збірна України обіграла команду Мальти в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок в Та-Калі на Національному стадіоні завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 3:1.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

До слова, український хавбек «Челсі» Михайло Мудрик, який минулої осені грав за «Шахтар», опинився в топі найшвидших футболістів за підсумками сезону Ліги чемпіонів. Його швидкість в одному із матчів склала 36,6 км/год.