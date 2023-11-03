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Кубок України з футболу: визначено всіх півфіналістів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кубок України з футболу: визначено всіх півфіналістів
Першим півфіналістом став «Шахтар», розгромивши «Вікторію» з рахунком 3:0
фото: ФК Шахтар

Із 30 жовтня по 2 листопада відбулися матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу. За їхніми підсумками визначилися півфіналісти турніру.

Півфіналісти Кубка України з футболу

До півфіналу пройшли донецький «Шахтар», одеський «Чорноморець», житомирське «Полісся» та полтавська «Ворскла».

Першим півфіналістом після матчу в понеділок, 30 жовтня, став «Шахтар». Донеччани розгромили «Вікторію» з рахунком 3:0 та здобули першу перемогу на чолі з головним тренером Маріно Пушичем.

«Чорноморець» здобув перемогу у матчі із «Зорею». Господарі поля в Одесі забили чотири м'ячі у ворота суперника.

Два заключні матчі турніру відбулися в четвер, 2 листопада.

«Полісся» у серії пенальті здолало «Олександрію». Підсумковий рахунок – 4:3 на користь житомирян. «Ворскла» розбила «Оболонь». Полтавці забили одразу три м'ячі.

Результати матчів 1/4 фіналу

  • «Вікторія» (Суми) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:3
  • «Чорноморець» (Одеса) – «Зоря» (Луганськ) – 4:1
  • «Полісся» (Житомир) – «Олександрія» – 0:0 (пен. 4:1)
  • «Оболонь» (Київ) – «Ворскла» (Полтава) – 0:3

До чвертьфіналу не пробилися чинний володар трофею «Динамо» та віцечемпіон України «Дніпро-1».

Зазначимо, поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року. Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, українці поставили рекорд у футбольній АПЛ.

Теги: Кубок України спорт

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