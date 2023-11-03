Кубок України з футболу: визначено всіх півфіналістів
Із 30 жовтня по 2 листопада відбулися матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу. За їхніми підсумками визначилися півфіналісти турніру.
Півфіналісти Кубка України з футболу
До півфіналу пройшли донецький «Шахтар», одеський «Чорноморець», житомирське «Полісся» та полтавська «Ворскла».
Першим півфіналістом після матчу в понеділок, 30 жовтня, став «Шахтар». Донеччани розгромили «Вікторію» з рахунком 3:0 та здобули першу перемогу на чолі з головним тренером Маріно Пушичем.
«Чорноморець» здобув перемогу у матчі із «Зорею». Господарі поля в Одесі забили чотири м'ячі у ворота суперника.
Два заключні матчі турніру відбулися в четвер, 2 листопада.
«Полісся» у серії пенальті здолало «Олександрію». Підсумковий рахунок – 4:3 на користь житомирян. «Ворскла» розбила «Оболонь». Полтавці забили одразу три м'ячі.
Результати матчів 1/4 фіналу
- «Вікторія» (Суми) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:3
- «Чорноморець» (Одеса) – «Зоря» (Луганськ) – 4:1
- «Полісся» (Житомир) – «Олександрія» – 0:0 (пен. 4:1)
- «Оболонь» (Київ) – «Ворскла» (Полтава) – 0:3
До чвертьфіналу не пробилися чинний володар трофею «Динамо» та віцечемпіон України «Дніпро-1».
Зазначимо, поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року. Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.
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