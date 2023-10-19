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УЄФА змусила «Зорю» пропустити тур єврокубків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
УЄФА змусила «Зорю» пропустити тур єврокубків
УЄФА підтвердила перенесення поєдинку між тель-авівським «Маккабі» та луганською «Зорею» на груповому етапі Ліги конференцій
фото з відкритих джерел

Поєдинок «Маккабі» – «Зоря» у Тель-Авіві перенесли з міркувань безпеки

Союз європейських футбольних асоціацій підтвердив перенесення поєдинку між тель-авівським «Маккабі» та луганською «Зорею» на груповому етапі Ліги конференцій 2023/24 на пізніший термін. Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Матч «Маккабі» Тель-Авів – «Зоря» 26 жовтня не відбудеться. Поєдинок на столичному стадіоні «Блумфілд» перенесли з міркувань безпеки.

Виконком УЄФА ретельно оцінив поточну ситуацію в Ізраїлі після нового спалаху арабо-ізраїльського конфлікту. Як наслідок, функціонери вирішили не проводити на території країни матчі під егідою організації до наступних рішень. Місцеві асоціація і клуби отримали прохання обрати альтернативні арени за межами Святої землі.

Представники Ізраїлю в єврокубках отримала додатковий час на пошук нових стадіонів. «Маккабі» з Тель-Авіва зустрінеться зі «Зорею» 25 листопада. Натомість «Маккабі» з Хайфи протистоятиме іспанському «Вільярреалу» аж 6 грудня. Тим часом хайфська команда U-19 знялася з Юнацької ліги УЄФА.

На рішення УЄФА повинна відреагувати українська Прем'єр-ліга. На 25 листопада запланований матч «Зорі» в чемпіонаті України проти «Колоса» з Ковалівки. Тепер, найімовірніше, він відбудеться навесні.

Нагадаємо, УЄФА відкладала всі матчі, заплановані в Ізраїлі на найближчі кілька тижнів через військовий конфлікт, який становить загрозу безпеці гравців та вболівальників.

До слова, бойовики ХАМАС убили зірку ізраїльського футболу, колишнього нападника футбольного клубу «Хаппоель» із Тель-Авіва Ліора Асуліна.

Теги: УЄФА Ізраїль ФК «Зоря» навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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