«Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи

«Динамо» втратило навіть теоретичні шанси на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23

«Динамо» зазнало четвертої поспіль поразки в груповому раунді Ліги Європи – у матчі в польському Кракові кияни мінімально поступилися французькому «Ренну» з рахунком 0:1.

«Динамо»: 35.Нещерет – 24.Тимчик (20.Караваєв, 77), 25.Забарний, 34.Сирота, 44.Дубінчак (2.Вівчаренко, 66) – 5.Сидорчук (К), 8.Шепелєв (18.Андрієвський, 17 ) – 15.Циганков, 29.Буяльський, 19.Гармаш (7.Кабаєв, 66) – 41.Бєсєдін (11.Ванат, 66). Запасні: 74. Ігнатенко, 4.Попов, 6.Бурда, 9.Періс, 21.Кравченко, 30.Діалло, 94.Кендзера.

«Ренн»: 30.Манданда, 22.Асіньйон, 15.Ву, 5.Теате, 25.Мелінг, 6.Угочукву, 14.Буріжо (К) (3.Трюффер, 84), 21.Майєр, 33.Д.Дуе (20.Тет, 73), 7.Терр’є (10.Сулемана, 66), 9.Калімуендо-Мюінга (19.Гуйрі, 73). Запасні: 1.Алемдар, 89.Сален, 2.Родон, 10.Сулемана, 18.Білосьян, 28.Аблен, 31.Г.Дуе, 35.Франкуаз.

Старт двобою за собою залишили номінальні гості. «Червоно-чорні» вже в дебюті створили дві нагоди забити, але обидві змарнували. Спершу Нещерет лише з другої спроби зафіксував м'яч після удару Дуе з-за меж штрафного, а згодом кіпер «Динамо» перевів на кутовий постріл Буріжо в дев'ятку.

Після 15-ї хвилини суперники обмінялися моментами. На небезпечний, але неточний діагональний удар із лінії карної зони від того ж Буріжо «динамівці» відповіли випадом Гармаша. Хавбек отримав м'яч від Бєсєдіна, змістився до штрафного майданчика й вирішив бити у дальній кут, але застати зненацька Манданда не зумів.

У середині першої половини гра заспокоїлася, але активнішим на полі залишався «Ренн». Ось Мелінг змістився з флангу до центру та наважився пробити, але м'яч просвистів поруч зі стійкою воріт «Динамо».

Натомість вже другий тайм розпочався з голу «Ренна». На 48-й хвилині подачу гостей з кутового після вдалого забігання замкнув камерунський захисник Крістофер Ву - 0:1.

Після серії замін обох команд у другій половині зустрічі «Ренн» був ближчим до того, аби подвоїти свою перевагу. Зі свого боку, «Динамо» в заключні 45 хвилин не провело жодного удару в площину воріт команди Бруно Женезіо.

Київське «Динамо» втратило навіть теоретичні шанси на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23.

Кияни програли всі 4 матчі в групі B і поборються з кіпрським АЕКом за 3 сходинку, яка дасть змогу зіграти навесні в Лізі конференцій.

Очолюють турнірну таблицю Фенербахче та Ренн, які достроково пробилися у плей-оф.

Нагадаємо, 7 жовтня «Динамо» на виїзді поступилося «Ренну» у рамках Ліги Європи – 1:2. Тоді за підсумками трьох турів кияни залишились на останній позиції у своїй групі з нулем в активі.