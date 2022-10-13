Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи

Альона Боженко
glavcom.ua
«Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи
«Динамо» вчетверте поспіль програло у Лізі Європи
фото: ФК Динамо

«Динамо» втратило навіть теоретичні шанси на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23

«Динамо» зазнало четвертої поспіль поразки в груповому раунді Ліги Європи – у матчі в польському Кракові кияни мінімально поступилися французькому «Ренну» з рахунком 0:1.

«Динамо»: 35.Нещерет – 24.Тимчик (20.Караваєв, 77), 25.Забарний, 34.Сирота, 44.Дубінчак (2.Вівчаренко, 66) – 5.Сидорчук (К), 8.Шепелєв (18.Андрієвський, 17 ) – 15.Циганков, 29.Буяльський, 19.Гармаш (7.Кабаєв, 66) – 41.Бєсєдін (11.Ванат, 66). Запасні: 74. Ігнатенко, 4.Попов, 6.Бурда, 9.Періс, 21.Кравченко, 30.Діалло, 94.Кендзера.

«Ренн»: 30.Манданда, 22.Асіньйон, 15.Ву, 5.Теате, 25.Мелінг, 6.Угочукву, 14.Буріжо (К) (3.Трюффер, 84), 21.Майєр, 33.Д.Дуе (20.Тет, 73), 7.Терр’є (10.Сулемана, 66), 9.Калімуендо-Мюінга (19.Гуйрі, 73). Запасні: 1.Алемдар, 89.Сален, 2.Родон, 10.Сулемана, 18.Білосьян, 28.Аблен, 31.Г.Дуе, 35.Франкуаз.

Старт двобою за собою залишили номінальні гості. «Червоно-чорні» вже в дебюті створили дві нагоди забити, але обидві змарнували. Спершу Нещерет лише з другої спроби зафіксував м'яч після удару Дуе з-за меж штрафного, а згодом кіпер «Динамо» перевів на кутовий постріл Буріжо в дев'ятку.

Після 15-ї хвилини суперники обмінялися моментами. На небезпечний, але неточний діагональний удар із лінії карної зони від того ж Буріжо «динамівці» відповіли випадом Гармаша. Хавбек отримав м'яч від Бєсєдіна, змістився до штрафного майданчика й вирішив бити у дальній кут, але застати зненацька Манданда не зумів.

У середині першої половини гра заспокоїлася, але активнішим на полі залишався «Ренн». Ось Мелінг змістився з флангу до центру та наважився пробити, але м'яч просвистів поруч зі стійкою воріт «Динамо».

Натомість вже другий тайм розпочався з голу «Ренна». На 48-й хвилині подачу гостей з кутового після вдалого забігання замкнув камерунський захисник Крістофер Ву - 0:1.

Після серії замін обох команд у другій половині зустрічі «Ренн» був ближчим до того, аби подвоїти свою перевагу. Зі свого боку, «Динамо» в заключні 45 хвилин не провело жодного удару в площину воріт команди Бруно Женезіо.

Київське «Динамо» втратило навіть теоретичні шанси на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23.

Кияни програли всі 4 матчі в групі B і поборються з кіпрським АЕКом за 3 сходинку, яка дасть змогу зіграти навесні в Лізі конференцій.

Очолюють турнірну таблицю Фенербахче та Ренн, які достроково пробилися у плей-оф.

«Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи фото 1

Нагадаємо, 7 жовтня «Динамо» на виїзді поступилося «Ренну» у рамках Ліги Європи – 1:2. Тоді за підсумками трьох турів кияни залишились на останній позиції у своїй групі з нулем в активі. 

Теги: ФК «Динамо» ФК «Ренн»

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кияни поступаються втретє поспіль
«Динамо» знову зганьбилось у Лізі Європи, цього разу з «Ренном»
7 жовтня, 01:00
Тарас Михалик постачає військовим транспорт
Ексгравець «Динамо» Тарас Михалик розповів, як волонтерить для ЗСУ
6 вересня, 10:03
Сергій Сидорчук прокоментував обстріл Запоріжжя
Окупанти обстріляли двір гравця «Динамо» у Запоріжжі
6 жовтня, 14:29

Новини

«Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи
«Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи
Екіпіровані й в шоломах: Parimatch забезпечив ЗСУ амуніцією на 44 млн грн
Екіпіровані й в шоломах: Parimatch забезпечив ЗСУ амуніцією на 44 млн грн
«Шахтар» зіграв унічию проти «Реала» у Варшаві
«Шахтар» зіграв унічию проти «Реала» у Варшаві
Олімпіада в Парижі: Україна здобула першу ліцензію
Олімпіада в Парижі: Україна здобула першу ліцензію
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: Україна дізналася суперників
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: Україна дізналася суперників
УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд
УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 
155K
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
144K
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН
119K
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
102K
ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
78K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН

Новини

Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Вчора, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Вчора, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Вчора, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
12 жовтня, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
12 жовтня, 07:10

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту