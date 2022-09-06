Ексгравець «Динамо» Тарас Михалик розповів, як волонтерить для ЗСУ

Спортсмен почав займатися волонтерством з 24 лютого

Футболіст із Любешова Тарас Михалик, колишній гравець київського «Динамо» зайнявся волонтерською діяльністю і допомагає забезпечувати транспортом військових. Як зазначається у повідомленні пресслужби Національної спілки журналістів України (НСЖУ), матеріал про Тараса Михалика вийшов у виданні «Нове життя» у межах проєкту НСЖУ «Ми з України!»

Як розповів спортсмен журналістам, волонтерством він почав займатися після 24 лютого. Спочатку були пошуки різної допомоги нашим хлопцям: медикаменти, бронежилети, військова амуніція та інше. Шукали все те, чого на той момент потребували українські військові.

«Ми підлаштовувалися під воїнів: що просили, те намагалися знайти, придбати і доставити. Не все легко вдавалося. Адже спочатку складно було із логістикою, підключали інші країни. Згодом ми зрозуміли, що наші хлопці найбільше потребують автомобілів. Тож зайнялися саме цим напрямком», – розповідає Тарас.

За словами спортсмена, авто приганяють із різних країн: Польщі, Німеччини, Болгарії та інших. Це – мікроавтобуси, джипи, пікапи. Той транспорт, який є найбільш ходовим на війні. Витрачає на це Тарас Михалик в основному власний фінансовий ресурс.

«Одну машину допомагали придбати друзі з Луцька, деякі – футболісти з «Динамо». Але переважно то мої особисті вкладення», – розповідає Михалик.

Зазначається, що Тарас Михалик не просто купує авто, а й сам доставляє їх на фронт. Так, за час повномасштабної війни він уже неодноразово бував у зоні проведення бойових дій по лінії Донецького та Луганського напрямків.

Найскладнішою в емоційному аспекті для нього була перша поїздка. Адже тоді, як зізнається Тарас, не знав, чого очікувати. І коли чув вибухи, стрільби, ставало страшно. «Але разом із тим ти розумієш, що наші хлопці в таких умовах перебувають щодня. Щодня ризикують своїм життям, боронячи Україну, тому береш себе в руки – і робиш свою справу. Радісно зустрічатися з воїнами, спілкуватися з ними. Такі зустрічі мотивують, сильний дух наших хлопців захоплює», – каже Тарас Михалик.

Про героїзм простих людей у часи війни і має на меті розповісти проєкт «Ми з України!». Учасники проєкту – медіа з різних регіонів України – розповідають широкій аудиторії історії людей, які здійснюють героїчні вчинки кожен на своєму місці. До проєкту можуть долучитися всі ЗМІ, які хочуть подавати відповідні матеріали про наших співвітчизників.

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