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Ексгравець «Динамо» Тарас Михалик розповів, як волонтерить для ЗСУ

Надія Клочко
glavcom.ua
Ексгравець «Динамо» Тарас Михалик розповів, як волонтерить для ЗСУ
Тарас Михалик постачає військовим транспорт
novezittya.com.ua

Спортсмен почав займатися волонтерством з 24 лютого

Футболіст із Любешова Тарас Михалик, колишній гравець київського «Динамо» зайнявся волонтерською діяльністю і допомагає забезпечувати транспортом військових. Як зазначається у повідомленні пресслужби Національної спілки журналістів України (НСЖУ), матеріал про Тараса Михалика вийшов у виданні «Нове життя» у межах проєкту НСЖУ «Ми з України!»

Як розповів спортсмен журналістам, волонтерством він почав займатися після 24 лютого. Спочатку були пошуки різної допомоги нашим хлопцям: медикаменти, бронежилети, військова амуніція та інше. Шукали все те, чого на той момент потребували українські військові.

«Ми підлаштовувалися під воїнів: що просили, те намагалися знайти, придбати і доставити. Не все легко вдавалося. Адже спочатку складно було із логістикою, підключали інші країни. Згодом ми зрозуміли, що наші хлопці найбільше потребують автомобілів. Тож зайнялися саме цим напрямком», – розповідає Тарас.

За словами спортсмена, авто приганяють із різних країн: Польщі, Німеччини, Болгарії та інших. Це – мікроавтобуси, джипи, пікапи. Той транспорт, який є найбільш ходовим на війні. Витрачає на це Тарас Михалик в основному власний фінансовий ресурс.

«Одну машину допомагали придбати друзі з Луцька, деякі – футболісти з «Динамо». Але переважно то мої особисті вкладення», – розповідає Михалик.

Зазначається, що Тарас Михалик не просто купує авто, а й сам доставляє їх на фронт. Так, за час повномасштабної війни він уже неодноразово бував у зоні проведення бойових дій по лінії Донецького та Луганського напрямків.

Найскладнішою в емоційному аспекті для нього була перша поїздка. Адже тоді, як зізнається Тарас, не знав, чого очікувати. І коли чув вибухи, стрільби, ставало страшно. «Але разом із тим ти розумієш, що наші хлопці в таких умовах перебувають щодня. Щодня ризикують своїм життям, боронячи Україну, тому береш себе в руки – і робиш свою справу. Радісно зустрічатися з воїнами, спілкуватися з ними. Такі зустрічі мотивують, сильний дух наших хлопців захоплює», – каже Тарас Михалик.

Про героїзм простих людей у часи війни і має на меті розповісти проєкт «Ми з України!». Учасники проєкту – медіа з різних регіонів України – розповідають широкій аудиторії історії людей, які здійснюють героїчні вчинки кожен на своєму місці. До проєкту можуть долучитися всі ЗМІ, які хочуть подавати відповідні матеріали про наших співвітчизників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті відбувся турнір зі спортивної риболовлі, в якому взяли участь вісім команд івано-франківських та внутрішньо переміщених працівників ЗМІ. 

Також відомо, що раніше у Центрі журналістської солідарності в Чернівцях журналістів навчали користуватися тактичною аптечкою. Участь у заході взяли місцеві журналісти, а також колеги-переселенці, які тут зупинилися.

Теги: ФК «Динамо» волонтер війна НСЖУ

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