Українським спортсменам загрожує відсторонення від усіх міжнародних змагань

Розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства виявило порушення кодексу організації з боку Українського антидопінгового центру

Україна потрапила в міжнародний скандал. Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило антидопінгове агентство України у порушенні кодексу організації. У 2019 році було розпочато розслідування, яке отримало назву «Операція «Геркулес». Ситуацію на своїй сторінці в соцмережах прокоментував колишній голова Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.

«Коли за справу беруться дилетанти та шахраї, наслідки будуть катастрофічні. Після прочитання звіту Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) розумієш, що наразі в нашій країні «фахівці» саме з цих двох категорій формують та реалізують державну політику протидії допінгу у спорті. Після цього розслідування, з великою ймовірністю можна прогнозувати визнання Національного антидопінгового центру таким, що не відповідає Кодексу ВАДА. І, як наслідок, очікувати відсторонення українських спортсменів від міжнародних змагань.

Соромно, що таке можливо в сучасній Україні!» – написав Гоцул.

Ігор Гоцул очолював Федерацію легкої атлетики України, був заступником Міністра молоді і спорту.