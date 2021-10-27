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    Українським спортсменам загрожує відсторонення від усіх міжнародних змагань

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    Ігор Гоцул вважає, що антидопінговою системою в Україні керують дилетанти - Українським спортсменам загрожує відсторонення від усіх міжнародних змагань
    Ігор Гоцул вважає, що антидопінговою системою в Україні керують дилетанти
    Фото з відкритих джерел

    Розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства виявило порушення кодексу організації з боку Українського антидопінгового центру

    Україна потрапила в міжнародний скандал. Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило антидопінгове агентство України у порушенні кодексу організації. У 2019 році було розпочато розслідування, яке отримало назву «Операція «Геркулес». Ситуацію на своїй сторінці в соцмережах прокоментував колишній голова Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул.

    «Коли за справу беруться дилетанти та шахраї, наслідки будуть катастрофічні. Після прочитання звіту Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) розумієш, що наразі в нашій країні «фахівці» саме з цих двох категорій формують та реалізують державну політику протидії допінгу у спорті. Після цього розслідування, з великою ймовірністю можна прогнозувати визнання Національного антидопінгового центру таким, що не відповідає Кодексу ВАДА. І, як наслідок, очікувати відсторонення українських спортсменів від міжнародних змагань.

    Соромно, що таке можливо в сучасній Україні!» – написав Гоцул.

    Ігор Гоцул очолював Федерацію легкої атлетики України, був заступником Міністра молоді і спорту.

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    Теги: Олімпіада
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    Українським спортсменам загрожує відсторонення від усіх міжнародних змагань