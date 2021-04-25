«Динамо» вшістнадцяте стало чемпіоном України з футболу! «Шахтар» програв

У «золотому матчі» з «Інгульцем» кияни вирішили питання про переможця вже в першому таймі

Київське «Динамо» виграло другий турнір у сезоні. Слідом за Суперкубком, столичний клуб виграв чемпіонат України. Залишилося золоті нагороди покласти в кубок, який команда Мірчи Луческу розіграє з «Зорею» 13 травня на Міському стадіоні Тернополя.

«Золотий матч» для киян припав на зустріч з «Інгульцем». Гості з Петрово на тижні ледве не втратили власника клубу, поруч з яким розірвалася граната, і перебували не в найкращому гуморі. Поки вони розібралися що до чого, «Динамо» вже вело в рахунку в два м’ячі. Постаралися Ілля Забарний та Артем Беседін, яким асистували, відповідно, Карлос Де Пена та Микола Шапаренко.

Кияни грали дуже потужно. Взяли суперників наче в лещата. «Інгулець» навіть не переходив середню лінію поля. А самі використовували весь фронт атаки. Простріли з флангів змушували гравців «Інгульця» постійно втрачати позиції. У першій чверті гри рахунок взагалі міг бути розгромним. Чудові нагоди відзначитися втратили Буяльський, Де Пена, Циганков і Шапаренко.

Поступово гра заспокоїлася, а нова хвиля активності господарів припала на початок другого тайму. Знову далася взнаки безпорадність захисників гостей. Коли забивав Циганков, то спочатку пробив сам Віктор, потім добивав Буяльський, а крапку в атаці знову ставив перший. І все це – без порешкод з боку оборонців.

Звісно, кияни цим намагалися скористатися. Іноді вони самі дивувалися, як м’яч летів не у ворота, а в голкіпера. Проте й за низької реалізації моментів рахунок збільшився. Відмнний постріл з-за меж штрафного майданчика вдався Циганкову. Згодом замкнув головою подачу з кутового Денис Попов.

«Динамо» – «Інгулець» – 5:0

Голи: Забарный (4), Беседин (14), Цыганков (48, 71), Попов (82).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Забарний, Попов, Кендзьора (Караваєв, 46), Сидорчук (Шепелєв, 61), Шапаренко (Андрієвський, 46), Буяльський (Гармаш, 73), Де Пена (Родрігеш, 61), Циганков, Беседін.

«Інгулець»: Кринський, Салем, Шевцов, Козак (Коваленко, 75), Бартулович, Коробенко, Васін (Сичінава, 75), Янаков (Щедрий, 75), Асмелаш, Синегуб, Семенко.

«Динамо» вшістнадцяте виграло чемпіонат України. Це звання воно повернуло після п’ятирічної перерви.

Примітно, що кияни ставали чемпіонами незалежно від результату в Києві. В паралельному матчі «Шахтар» поступився «Олександрії» – 0:2, і розрив між лідерами за три тури до фінішу став аж 13 очок.

6