Суркіс розповів про майбутнє Луческу в «Динамо» й замахнувся на трофей у Європі

Румунський наставник залишиться працювати в Києві до завершення контракту

Власник «Динамо» після перемоги над «Інгульцем» і нагородження золотими нагородами чемпіонату розповів про майбутнє тренера Мірчи Луческу в клубі та розповів, які в нього мрії.

«Хотів би сказати величезне спасибі Мірчі Луческу, котрий за короткий період зумів створити боєздатну команду. Тільки сліпий не бачить, що команда піднялася на якісно новий рівень, грає по-іншому і знає, чого хоче на футбольному полі, – розповів Суркіс. – Призначаючи головним тренером Містера, я ризикував. Але цей ризик виправдовується. Дай бог йому здоров'я, щоб він ще багато років міг працювати на такому рівні. Якщо ми прагнемо в Європу, то і на зміну місць роботи тренера маємо реагувати по-європейськи.

Впевнений, що Мірча Луческу залишиться тренером, бо у нього чинний контракт. У мене немає жодних сумнівів. Він створював цю команду, будував її. Думаю, що пора вже замахнутися на досягнення в Європі».

«Динамо» стало 16-разовим чемпіоном України.

Раніше Луческу назвав головну причину перемоги «Динамо» в чемпіонаті.