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    «Динамо» в чорній формі втратило очки в Маріуполі

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    Кияни вже готуються до фіналу Кубку - «Динамо» в чорній формі втратило очки в Маріуполі
    Кияни вже готуються до фіналу Кубку
    Фото УПЛ

    Кияни достроково виграли чемпіонат і готуються до фіналу Кубку України

    «Динамо» в 25 турі Прем’єр-ліги не змогло забити одному з аутсайдерів «Маріополю» й задовольнилося нічиєю – 0:0. Кияни дограють чемпіонат і готуються до фіналу Кубку країни, який відбудеться 13 травня в Тернополі. Це – останній, третій національний трофей, який Мірча Луческу може виграти в перший рік свого перебування в столичному клубі.

    «Маріуполь» знаходиться біля зони вильоту, тож боровся за кожен м’яч. Азовці нахватали аж 5 жовтих карток, проте змогли завершити гру в повному складі. На відміну від «Динамо», яке через вилучення Де Пени майже весь другий тайм грало в меншості.

    Між тим кияни володіли ініціативою, частіше били по воротах і були ближчі до взяття воріт. Найреальнішу нагоду втратив Денис Попов, який головою пробив вище воріт.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо»
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