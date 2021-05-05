«Динамо» в чорній формі втратило очки в Маріуполі

Кияни достроково виграли чемпіонат і готуються до фіналу Кубку України

«Динамо» в 25 турі Прем’єр-ліги не змогло забити одному з аутсайдерів «Маріополю» й задовольнилося нічиєю – 0:0. Кияни дограють чемпіонат і готуються до фіналу Кубку країни, який відбудеться 13 травня в Тернополі. Це – останній, третій національний трофей, який Мірча Луческу може виграти в перший рік свого перебування в столичному клубі.

«Маріуполь» знаходиться біля зони вильоту, тож боровся за кожен м’яч. Азовці нахватали аж 5 жовтих карток, проте змогли завершити гру в повному складі. На відміну від «Динамо», яке через вилучення Де Пени майже весь другий тайм грало в меншості.

Між тим кияни володіли ініціативою, частіше били по воротах і були ближчі до взяття воріт. Найреальнішу нагоду втратив Денис Попов, який головою пробив вище воріт.