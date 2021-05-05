Стала відома зарплата Моурінью в італійській «Ромі»

Перший рік тренер отримуватиме гроші одразу від двох клубів

Жозе Моурінью, який в новому сезоні працюватиме з «Ромою», за рік в італійському клубі заробить €7,5 млн. Як повідомляють італійські ЗМІ, ще €9 млн тренеру заплатить «Тоттенгем», звідки його звільнили 19 квітня. Відповідний пункт було прописано у контракті Жозе з англійським клубом: «шпори» зобов’язалися доплачувати різницю в зарплаті в разі передчасного припинення угоди. У лондонській команді Моурінью отримував €16 млн.

Напередодні «Рома» оголосила про призначення португальця на посаду головного тренера. Угода розрахована на три роки. Він змінить на тренерському містку співвітчизника Паулу Фонсеку.

Раніше в Серії А Моурінью працював в «Інтері», з яким виграв два чемпіонати Італії (2009, 2010), Кубок Італії (2010), Суперкубок Італії (2008) і Лігу чемпіонів (2010).

Також у його біографії були «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Реал», «Порту», «Уніан Лейрія» і «Бенфіка».

Моурінью розпочне роботу в Римі» з 1 липня 2021 року.