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    Де дивитися матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Челсі» – «Реал»

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    Мадридському клубу треба забивати в Лондоні - Де дивитися матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Челсі» – «Реал»
    Мадридському клубу треба забивати в Лондоні
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні, 5 травня, стане відомий другий фіналіст турніру

    Нічия 1:1 у Мадриді в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Челсі» перед грою-відповіддю дає перевагу англійському клубу. Новий тренер «синіх» Томас Тухель привчив лондонських футболістів до німецької дисципліни і команда тепер, якщо й пропускає, то не більше одного гола за матч. Зате вправно забиває, тож перед «Реалом» 5 травня стоятиме дуже непросте завдання. Їм потрібна або перемога, або більш результативна нічия. Мадридці, між тим, не програють уже більше трьох місяців, а нападник Карім Бензема набив у сезоні вже 27 м’ячів.

    Не допоможе «Реалу» Дані Карвахаль, проте видужав нарешті капітан Серхіо Рамос.

    «Головний урок, який ми засвоїли, – ми можемо в себе вірити і заслужили своє місце в півфіналі, – сказав перед грою Тухель. – Ми заслужено граємо на такому рівні. Чи зіграє Рамос? Складне запитання, адже я просто не знаю. Чи має це значення? Так, велике. Це капітан найуспішнішою команди останніх років. Але ми не повинні на цьому зациклюватися. Думаю, він зіграє з перших хвилин, і ми повинні до цього підготуватися».

    Гру «Челсі» – «Реал» можна буде подивитися на телеканалі «Футбол 2» та медіасервісах MEGOGO й Volia Football. Початок – о 22:00.

    Першим фіналістом вперше в історії став «Манчестер Сіті».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Реал (Мадрид)
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