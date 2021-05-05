Де дивитися матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Челсі» – «Реал»

Сьогодні, 5 травня, стане відомий другий фіналіст турніру

Нічия 1:1 у Мадриді в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Челсі» перед грою-відповіддю дає перевагу англійському клубу. Новий тренер «синіх» Томас Тухель привчив лондонських футболістів до німецької дисципліни і команда тепер, якщо й пропускає, то не більше одного гола за матч. Зате вправно забиває, тож перед «Реалом» 5 травня стоятиме дуже непросте завдання. Їм потрібна або перемога, або більш результативна нічия. Мадридці, між тим, не програють уже більше трьох місяців, а нападник Карім Бензема набив у сезоні вже 27 м’ячів.

Не допоможе «Реалу» Дані Карвахаль, проте видужав нарешті капітан Серхіо Рамос.

«Головний урок, який ми засвоїли, – ми можемо в себе вірити і заслужили своє місце в півфіналі, – сказав перед грою Тухель. – Ми заслужено граємо на такому рівні. Чи зіграє Рамос? Складне запитання, адже я просто не знаю. Чи має це значення? Так, велике. Це капітан найуспішнішою команди останніх років. Але ми не повинні на цьому зациклюватися. Думаю, він зіграє з перших хвилин, і ми повинні до цього підготуватися».

Гру «Челсі» – «Реал» можна буде подивитися на телеканалі «Футбол 2» та медіасервісах MEGOGO й Volia Football. Початок – о 22:00.

Першим фіналістом вперше в історії став «Манчестер Сіті».