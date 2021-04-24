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    Український боксер побив росіянина і вперше за дев’ять років переміг на чемпіонаті світу

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    Юрій Захарєєв став чемпіоном світу - Український боксер побив росіянина і вперше за дев’ять років переміг на чемпіонаті світу
    Юрій Захарєєв став чемпіоном світу
    Фото з відкритих джерел

    Юрій Захарєєв єдиний з трьох наших фіналістів, кому вдалося виграти золоту нагороду

    В польському Кельце український боксер Юрій Захарєєв став чемпіоном світу серед молоді. У фіналі 18-річний спортсмен з села Андріївка Білгород-Дністровського району зустрівся з дагестанцем Чеєравом Ашалаєвим. Суперники минулого року боксували в фіналі чемпіонату Європи і тоді судді відділи перевагу Юрію.

    Цього разу поєдинок складався дуже непросто: за підсумками першого раунду судді віддали перевагу Ашалаєву, але у двох наступних Захарєєву вдалося переломити хід бою і святкувати перемогу роздільним рішенням суддів з рахунком 4:1. Ця перемога стала першою для української команди за останні дев'ять років. Востаннє Україна здобувала золоту нагороду на юніорському чемпіонаті світу з боксу в 2012 році. Тоді Олександр Хижняк у вазі до 75 кг переміг росіянина Магомеда Мадієва.

    Також в останній день змагань на чемпіонаті світу серед молоді відбулися ще два фінали за участю українських боксерів. Бозорбой Матякубов з Кропивницького у категорії до 64 кг поступився з рахунком 0:5 боксеру з Казахстану Сабиржану Аккаликову, а харків’янин Ілля Тогобицький в категорії до 75 кг не зміг упоратися з Михайлмом Усовим з Росії (0:5), хоча минулого року на першості Європи він у нього виграв.

    Володарями бронзових нагород у чоловічих змаганнях у складі збірної України стали Руслан Цикало (52 кг) та Денис Салабай (81 кг). У змаганнях жінок срібну медаль виборола киянка Христина Лакійчук у категорії 54 кг.

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    Теги: чемпіонат світу бокс
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