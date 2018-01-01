«Динамо» в контрольному матчі переграло «Тяньцзінь Теда». Інші матчі українських клубів на зборах
- Сьогодні, 19:57
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Українські клуби провели ряд контрольних матчів на тренувальних зборах
Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону.
Так, 8 лютого відбувся ряд контрольних матчів.
Контрольні матчі з футболу
«Олександрія» (Україна) - «Марибор» (Словенія) 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Грицук (70, пен), 2:0 - Гітченко (93)
«Олександрія»: Паньків (Рудик, 81), Бухал (Гітченко, 46), Бондаренко (Бабогло, 76), Стецьків (Бацула), Пашаєв (Чеботаєв, 61), Запорожан (Банада, 46), Довгий (Афоаква, 61), Цуріков (Шастал, 61), Старенький (Грицук, 46), Полярус (Протасов), Паламар (Сітало, 46)
«Маріуполь» (Україна) - «Стумбрас» (Литва) 3:1 (1:0)
Голи «Маріуполя»: 1:0 - Тотовицький (34, пен), 2:0 - Борячук (53), 3:0 - Яворський (82)
«Маріуполь»: Худжамов, Кирюханцев, Яворський, Дава, Демірі, Дедечко, Мишньов (Піхальонок 65), Тотовицький, Чурко (гравець на перегляді 65), Болбат, Борячук
«Карпати» (Україна) - «Младость» (Сербія) 1:1
«Карпати», 1-й тайм: Мисак, Федецький, Нестеров, Лобай, Гуцуляк, Кльоц, Чачуа, Ді Франко, Мякушко, Швед, Кортес.
«Карпати», 2-й тайм: Мисак, Мірошниченко, Нестеров, Лобай, Гуцуляк, Кльоц, Швед, Карраскаль, Ді Франко, Мякушко, Акулінін
«Зоря» (Україна) - «Вождовац» (Сербія) 0:0
«Зоря»: Чуваєв (Луїс Феліпе, 46), Сілас (Андрієвський, 60), Юрі (Кабаєв, 78), Чеберко (Тимчик, 58), Кабаєв (Луньов, 60), Харатін (Бабенко, 46), Кочергін, Любенович (Караваєв, 46 ), Литвин (Чечер, 60), Сухар, Ель-Буаззаті (Сваток, 60)
«Динамо» (Україна) - «Тяньцзінь Теда» (Китай) 3:1
Голи: 1:0 - Хльобас (33), 1:1 - Бастіанс (39), 2:1 - Бесєдін (50), 3:1 - Бурда (53)
«Динамо»: Маханьков, Бурда, Самбрано, Шабанов, Миколенко, Гусєв (Шепелєв, 62), Смирний, Циганков (Гонсалес, 62), Вербич (Спетару, 75) - Мораес (Бесєдін, 46), Хльобас (Мбокані, 62)