«Динамо» в матчі з двома пенальті переграло «Зорю»

Кияни завжди мають труднощі в матчах з «Зорею»

Кияни здобули важливі три очка в центральній грі третього туру проти «Зорі»

Чемпіон України скористався осічкою «Шахтаря» в третьому турі Прем’єр-ліги і здобув важливі очки в гостьовому матчі проти «Зорі». Матч проходив у Запоріжжі і на перемогу могли розраховувати обидві команди. Небезпечних моментів більше було біля воріт господарів, проте й «Зоря» не відсиджувалася і навіть переважала гостей в часі володіння м’ячем.

Дебютний гол за «Динамо» забив центральний захисник Олександр Сирота. Перший тайм так і завершився мінімальною перевагою команди Мірчи Луческу. Після перерви втратив нагоду збільшити перевагу в рахунку Карлос Де Пена. Його удар з 11-метрової позначки парирував голкіпер Микита Шевченко.

Незабаром «Зоря» також заробила пенальті, проте Денис Фаворов не скористався нагодою зрівняти рахунок. М’яч після його удару прийняла на себе стійка воріт.

«Динамо» збільшило перевагу за 10 хвилин до завершення основного часу. Відзначився Буяльський. «Зоря» ж спромоглася на гол престижу. В компенсований арбітром час забив Овусу Фрінпонг.

Перенесений матч першого туру з «Минаєм» «Динамо» проведе вже в середу, 11 серпня.

В іншому матчі дня «Ворскла» з великим рахунком переграла «Львів» - 4:1.