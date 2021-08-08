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    Міноборони викликало Магучіх на килим через обійми з росіянкою на Олімпіаді

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    Це фото облетіло весь світ - Міноборони викликало Магучіх на килим через обійми з росіянкою на Олімпіаді
    Це фото облетіло весь світ
    Фото з відкритих джерел

    Заступник міністра Ганна Маляр проведе з легкоатлеткою бесіду

    Ярославу Магучіх, яка втрапила в скандал через обійми з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді, чекають в Міністерстві оборони. Легкоатлетка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, і їй якось не личить на весь світ обійматися з капітаном збройних сил Росії, яка ще й була довіреною особою Путіна. На відео з обіймами Магучіх і Ласіцкене відреагувала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

    «Наша бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Ярослава Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.

    Фото Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), викликало обурливу реакцію в суспільстві.

    Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність.

    Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що «їх тут немає».

    Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога.

    Разом з тим, прошу припинити цькування Ярослави, допоки ми не почуємо її власне пояснення.

    Ярослава Магучіх на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю», – написала в соцмережах Ганна Маляр.

    Тим часом Україна у Токіо повторила результат Лондона-2012. Всі наші медалі на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада Ярослава Магучих
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    Міноборони викликало Магучіх на килим через обійми з росіянкою на Олімпіаді