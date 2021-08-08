Міноборони викликало Магучіх на килим через обійми з росіянкою на Олімпіаді

Заступник міністра Ганна Маляр проведе з легкоатлеткою бесіду

Ярославу Магучіх, яка втрапила в скандал через обійми з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді, чекають в Міністерстві оборони. Легкоатлетка є молодшим лейтенантом Збройних сил України, і їй якось не личить на весь світ обійматися з капітаном збройних сил Росії, яка ще й була довіреною особою Путіна. На відео з обіймами Магучіх і Ласіцкене відреагувала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«Наша бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Ярослава Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.

Фото Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), викликало обурливу реакцію в суспільстві.

Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність.

Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що «їх тут немає».

Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога.

Разом з тим, прошу припинити цькування Ярослави, допоки ми не почуємо її власне пояснення.

Ярослава Магучіх на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю», – написала в соцмережах Ганна Маляр.

Тим часом Україна у Токіо повторила результат Лондона-2012. Всі наші медалі на Олімпіаді.