«Манчестер Сіті» без Зінченка програв перший трофей сезону

Чемпіони англійської Прем’єр-ліги поступилися «Лестеру» в матчі за Суперкубок Англії

В Англії розіграли перший трофей, який дав старт новому сезону. У матчі за Суперкубок «Лестер» переграв «Манчестер Сіті» – 1:0. Єдиний гол на 86-й хвилині зустрічі забив нападник «Лестера» Келечі Іхеаначо, який реалізував пенальті.

«Містяни» грали експериментальним складом. У ньому не було багатьох гравців, які грали на чемпіонаті Європи і Кубку Америки. В тому числі українця Олександра Зінченка, який днями став батьком і влаштував дружині невелике свято.

«Вітаю «Лестер». Я більш ніж задоволений тим, як грала моя команда. Багато що було дійсно добре. Молоді футболісти були прекрасні. Гравці отримали час, тож ми отримали вигоду з цього протистояння. Чи треба нам нападник? Все залежить від того, чи можливо це. Якщо немає, ми обійдемося без форварда», – наводить слова тренера «Манчестер Сіті» Хосепа Гвардіоли ITV.com.

«Лестер» вдруге в історії здобув Суперкубок Англії. Вперше це сталося в 1971 році. «Манчестер Сіті» завойовував трофей шість разів (1937, 1968, 1972, 2012 2018, 2019). Рекордсменом Суперкубку Англії є «Манчестер Юнайтед», який перемагав 21 раз.