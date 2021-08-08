Мессі пустив сльозу під час прощання з «Барселоною»
Капітан команди хотів залишитися в клубі, але за певних причин не міг цього зробити
Один з найкращих футболістів сучасності Ліонель Мессі розчулився на прощальній пресконференції з нагоди його відходу з «Барселони».
Аргентинський футболіст не зміг стримати емоції перед початком виступу. Журналісти підтримали форварда оплесками.
«Ви знаєте, що торік я дійсно хотів піти з команди, але не зміг. А в цьому році я хочу залишитися, але не можу. Люди звикнуть до цього», – сказав Мессі.
5 серпня «Барселона» оголосила, що не буде продовжувати угоду з Мессі. Це пов'язано з фінансовими і структурними перешкодами, прописаними в регламенті іспанської ліги.
34-річний Мессі виступав за основний склад «Барселони» з 2005 року.
Президент «Барселони» Жоан Лапорта оголосив, що Мессі продовжить кар'єру в «Парі Сен-Жермен».
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