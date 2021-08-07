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    Головним тренером збірної України стане Сергій Ребров

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    Сергія Реброва 9 серпня призначать на посаду тренера збірної України - Головним тренером збірної України стане Сергій Ребров
    Сергія Реброва 9 серпня призначать на посаду тренера збірної України
    Фото з відкритих джерел

    Голова комітету національних команд Мирон Маркевич назвав ім’я нового наставника

    Збірна України з футболу, яка через відхід Андрія Шевченка залишилася без головного тренера, в понеділок отримає нового наставника. Ним стане колишній наставник «Динамо» й угорського «Ференцвароша» Сергій Ребров. Про це повідомив голова комітету національних команд Мирон Маркевич.

    «Я вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ. За цей час національна збірна України завоювала право виступати у фінальній частині чемпіонату Європи, де фінішувала в вісімці найкращих, молодіжна збірна стала чемпіоном світу, успіхів досягали і збірні інших вікових груп. Також важливо, що в лавах збірних прогресували молоді футболісти, які зараз на олівці навіть в іменитих зарубіжних клубах. Я вдячний всім, хто всі ці роки підтримував мене.

    Однак після закінчення чемпіонату Європи мене все частіше переслідувала думка, що я ще не сказав свого останнього слова, як тренер. Тому і вирішив, що з роботою функціонера пора закінчувати.

    Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати», – сказав Маркевич meta-ratings.

    Мирон Маркевич претендував на посаду головного тренера збірної України, але перевага, як видно, була віддана Сергію Реброву.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Головним тренером збірної України стане Сергій Ребров