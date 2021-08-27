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    Моурінью проти Скрипника: відбулося жеребкування Ліги конференцій

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    В плей-оф Ліги конференцій напряму виходить лише переможець групи - Моурінью проти Скрипника: відбулося жеребкування Ліги конференцій
    В плей-оф Ліги конференцій напряму виходить лише переможець групи
    Фото з відкритих джерел

    «Зоря» спробує пробитися в плей-оф турніру в боротьбі з «Ромою»

    В Стамбулі відбулося третє за два дні жеребкування групових турнірів. Спочатку суперників отримали представники Ліги чемпіонів, де в гарній компанії опинилися «Динамо» і «Шахтар», потім розкидали по групах учасників Ліги Європи, де Україну представлятимуть поодинці Ярмоленко, Пластун, Зубков і Харатін, а тепер знає, з ким гратиме, і луганська «Зоря» Віктора Скрипника.

    Є в нашій групі фаворит – італійська «Рома». Після приходу в команду провідного тренера Жозе Моурінью вона боротиметься за перші місця в чемпіонаті Італії, тож на фоні римлян «Зоря», болгарський ЦСКА і норвежський «Буде-Глімт».

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    Нагадаємо, переможці восьми груп Ліги конференцій безпосередньо виходять до 1/8 фіналу. Володарі других місць зіграють стикові матчі з командами, що зайняли треті місця в групах Ліги Європи – за вісім путівок в 1/8 фіналу, що залишаться.

    Перший тур призначено на 16 вересня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій
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    Моурінью проти Скрипника: відбулося жеребкування Ліги конференцій