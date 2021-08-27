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    Роналду зворушливо звернувся до вболівальників «Ювентуса»

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    Кріштіану Роналду попрощався з&nbsp;&laquo;Ювентусом&raquo; - Роналду зворушливо звернувся до вболівальників «Ювентуса»
    Кріштіану Роналду попрощався з «Ювентусом»
    Фото з відкритих джерел

    Кріштіану попрощався з Турином вже з Манчестера, де пройшов медобстеження перед укладанням контракту

    Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду зворушливо попрощався з «Ювентусом» і його вболівальниками в соціальних мережах. Раніше стало відомо, що 36-річний португалець продовжить кар'єру в «Манчестер Юнайтед».

    «Сьогодні я залишаю дивовижний клуб, найбільший в Італії і, безумовно, один з найбільших у всій Європі. Я віддав своє серце і душу за «Ювентус» і буду любити Турин до кінця своїх днів. Тіффозі б’янконері завжди поважали мене, і я намагався віддячити це повагою, борючись за них в кожній грі, в кожному сезоні, в кожному змаганні. Зрештою, ми всі можемо озирнутися назад і зрозуміти, що досягли багато чого. Не все, чого хотіли, але все ж ми разом написали досить гарну історію.

    Я завжди буду одним з вас. Тепер ви – частина моєї історії, як і я відчуваю, що я – частина вашої історії. Італія, «Юве», Турин, тіффозі б’янконері, ви завжди будете в моєму серці», – написав Роналду в своєму «інстаграмі».

    Британські ЗМІ повідомили, що «Манчестер Юнайтед» запропонував «Ювентусу» €25 млн за 36-річного португальця, а контракт Роналду з манкуніанцям буде розрахований до 2023 року.

    За «Ювентус» Роналду виступав з 2018 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Роналду зворушливо звернувся до вболівальників «Ювентуса»