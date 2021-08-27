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    Джима виграла «срібло» на чемпіонаті світу з літнього біатлону

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    Юлія Джима стала срібною призеркою чемпіонату світу - Джима виграла «срібло» на чемпіонаті світу з літнього біатлону
    Юлія Джима стала срібною призеркою чемпіонату світу
    Фото з відкритих джерел

    Лідеру збірної України трьох секунд не вистачило для перемоги

    В чеському Нове-Мєсто стартував чемпіонат світу з літнього біатлону. Суперспринтерська гонка пройшла під акомпанемент дощу й вітру і принесла Україні першу нагороду. Її здобула олімпійська чемпіонка Юлія Джима.

    Киянка з першого вогневого рубежу увійшла до групи лідерів, а після четвертої стрільби відправилася на дистанцію попереду всіх суперниць. За спиною Джими була лідер збірної Чехії Маркета Давідова, для якої траса в Нове-Мєсто вивчена до кожного сантиметра. І за кілька сотень метрів чешка вийшла вперед і трисекундну перевагу вже не віддала. Юлія Джима принесла Україні срібло, заробивши всього два кола штрафу - це найкращий результат з влучності в гонці.

    Дар'я Блашко стала 18-ю, Олена Білосюк (Підгрушна) і Ольга Абрамова фінішували поруч, відповідно, на 25-й і 26-й позиціях. В Анни Кривонос – 29 місце.

    У суботу, 28 серпня, пройде спринтерська гонка, у неділю – гонка переслідування.

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    Теги: Олімпіада біатлон Юлія Джима
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    Джима виграла «срібло» на чемпіонаті світу з літнього біатлону