Джима виграла «срібло» на чемпіонаті світу з літнього біатлону

Лідеру збірної України трьох секунд не вистачило для перемоги

В чеському Нове-Мєсто стартував чемпіонат світу з літнього біатлону. Суперспринтерська гонка пройшла під акомпанемент дощу й вітру і принесла Україні першу нагороду. Її здобула олімпійська чемпіонка Юлія Джима.

Киянка з першого вогневого рубежу увійшла до групи лідерів, а після четвертої стрільби відправилася на дистанцію попереду всіх суперниць. За спиною Джими була лідер збірної Чехії Маркета Давідова, для якої траса в Нове-Мєсто вивчена до кожного сантиметра. І за кілька сотень метрів чешка вийшла вперед і трисекундну перевагу вже не віддала. Юлія Джима принесла Україні срібло, заробивши всього два кола штрафу - це найкращий результат з влучності в гонці.

Дар'я Блашко стала 18-ю, Олена Білосюк (Підгрушна) і Ольга Абрамова фінішували поруч, відповідно, на 25-й і 26-й позиціях. В Анни Кривонос – 29 місце.

У суботу, 28 серпня, пройде спринтерська гонка, у неділю – гонка переслідування.