Роналду «підірвав» трансферний ринок. Кріштіану повернувся в Манчестер

Поки «Сіті» розмірковував, чи варто платити за зірку відступні, португальця перехопив «Юнайтед»

Португальський нападник Кріштіану Роналду повертається в Манчестер. Але не в «Сіті», де його вже втомилися чекати, а в «Юнайтед». Про це повідомляє офіційний сайт «червоних дияволів». Футболіст поставить підпис в контракті з клубом після отримання візи і проходження медичного обстеження.

Британські ЗМІ повідомляють, що «Манчестер Юнайтед» запропонував «Ювентусу» €25 млн за 36-річного португальця, а контракт Роналду з манкуніанцям буде розрахований до 2023 року. Офіційні джерела поки не розголошують деталі угоди.

На Кріштіану також претендували «Манчестер Сіті» і «Парі Сен-Жермен», але пізніше послабили інтерес до гравця, а в гонку за нього вступив «Манчестер Юнайтед». Роналду вже виступав за «червоних дияволів» в період з 2003 по 2009 рік, перебравшись туди з лісабонського «Спортінга», в якому починав кар'єру. В Манчестері він виграв свій перший «Золотий м’яч».

Нагадаємо, в «Манчестер Сіті» йому пропонували зарплатню €15 млн на рік.

Останнім клубом Роналду був туринський «Ювентус», за який він виступав з 2018 року.

Тим часом «Реал» почав підготовку до презентації найдорожчого футболіста світу.