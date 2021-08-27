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    Роналду «підірвав» трансферний ринок. Кріштіану повернувся в Манчестер

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    Кріштіану Роналду повернувся туди, де став зіркою футболу - Роналду «підірвав» трансферний ринок. Кріштіану повернувся в Манчестер
    Кріштіану Роналду повернувся туди, де став зіркою футболу
    Фото з відкритих джерел

    Поки «Сіті» розмірковував, чи варто платити за зірку відступні, португальця перехопив «Юнайтед»

    Португальський нападник Кріштіану Роналду повертається в Манчестер. Але не в «Сіті», де його вже втомилися чекати, а в «Юнайтед». Про це повідомляє офіційний сайт «червоних дияволів». Футболіст поставить підпис в контракті з клубом після отримання візи і проходження медичного обстеження.

    Британські ЗМІ повідомляють, що «Манчестер Юнайтед» запропонував «Ювентусу» €25 млн за 36-річного португальця, а контракт Роналду з манкуніанцям буде розрахований до 2023 року. Офіційні джерела поки не розголошують деталі угоди.

    На Кріштіану також претендували «Манчестер Сіті» і «Парі Сен-Жермен», але пізніше послабили інтерес до гравця, а в гонку за нього вступив «Манчестер Юнайтед». Роналду вже виступав за «червоних дияволів» в період з 2003 по 2009 рік, перебравшись туди з лісабонського «Спортінга», в якому починав кар'єру. В Манчестері він виграв свій перший «Золотий м’яч».

    Нагадаємо, в «Манчестер Сіті» йому пропонували зарплатню €15 млн на рік.

    Останнім клубом Роналду був туринський «Ювентус», за який він виступав з 2018 року.

    Тим часом «Реал» почав підготовку до презентації найдорожчого футболіста світу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Роналду «підірвав» трансферний ринок. Кріштіану повернувся в Манчестер