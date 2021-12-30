«Динамо» віддасть одноклубникам з Румунії дюжину футболістів

В оренду до румунського клубу можуть відправитися 12 київських динамівців

Мірча Луческу вирішив допомогти колишньому клубу

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу допоможе українськими гравцями своєму колишньому клубові «Динамо» бухарестському. Про це повідомляє Sport.ro.

За інформацією видання, головний тренер румунського клубу, колишній гравець «Шахтаря» Флавіус Стойкан вже отримав список гравців, які перейдуть в його команду на правах оренди. Ці футболісти в осінній частині чемпіонату України виступали за одеський «Чорноморець». «Моряків» очолював колишній тренер дублерів київського «Динамо» Юрій Мороз, проте сьогодні, 30 грудня, стало відомо, що головним тренером «Чорноморця» став Роман Григорчук.

«Луческу хоче нам допомогти. У нього є список з 12-ти гравців, проте ми ще не вирішили, чи візьмемо всіх. Будемо вибирати», – сказав Стойкан.

Список гравців, які можуть переїхати до Румунії: ти: Владислав Кучерук, Крістіан Біловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Данило Скорко, Мохаммед Кадірі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Богдан Білошевський, Євген Смирний, Ярослав Надольський, Георгій Цітаішвілі, Вадим Мащенко, Євген Ісаєнко, Владислав Ванат та Данило Сухоручко.

Бухарестське «Динамо» посідає передостаннє, 15-е місце у таблиці чемпіонату Румунії, маючи у своєму активі 12 очок.

Мірча Луческу тренував румунський клуб на зорі тренерської кар'єри.