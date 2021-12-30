Найкращим гравцем чемпіонату України з футболу визнано нападника «Дніпра-1»

Артема Довбика назвали найкращим тренери і футболісти команд Прем’єр-ліги

Найкращим гравцем української Прем’єр-ліги в 2021 році футболісти та тренери назвали нападника «Дніпра-1» та збірної України Артема Довбика.

Референдум проводив сайт «Команда1», який продовжив традицію газети «Команда».

В опитуванні взяли участь 16 представників від усіх клубів вітчизняного елітного дивізіону (15 гравців плюс головний тренер), кожен із яких назвав свою трійку лауреатів. За перше місце нараховувалося три очка, за друге – два, за третє – одне.

Вперше переможцем став представник «Дніпра-1». Артем Довбик набрав 245 очок (32% від максимальної кількості).

На другому місці фінішував торішній лауреат – півзахисник «Динамо» Віктор Циганков (четвертий рік поспіль потрапив у трійку призерів), а на третьому – його одноклубник Микола Шапаренко.