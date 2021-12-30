  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Найкращим гравцем чемпіонату України з футболу визнано нападника «Дніпра-1»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Форвард Артем Довбик уперше став найкращим футболістом Прем'єр-ліги - Найкращим гравцем чемпіонату України з футболу визнано нападника «Дніпра-1»
    Форвард Артем Довбик уперше став найкращим футболістом Прем'єр-ліги
    фото з відкритих джерел

    Артема Довбика назвали найкращим тренери і футболісти команд Прем’єр-ліги

    Найкращим гравцем української Прем’єр-ліги в 2021 році футболісти та тренери назвали нападника «Дніпра-1» та збірної України Артема Довбика.

    Референдум проводив сайт «Команда1», який продовжив традицію газети «Команда».

    В опитуванні взяли участь 16 представників від усіх клубів вітчизняного елітного дивізіону (15 гравців плюс головний тренер), кожен із яких назвав свою трійку лауреатів. За перше місце нараховувалося три очка, за друге – два, за третє – одне.

    Вперше переможцем став представник «Дніпра-1». Артем Довбик набрав 245 очок (32% від максимальної кількості).

    На другому місці фінішував торішній лауреат – півзахисник «Динамо» Віктор Циганков (четвертий рік поспіль потрапив у трійку призерів), а на третьому – його одноклубник Микола Шапаренко.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Циганков Микола Шапаренко Артем Довбик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найкращим гравцем чемпіонату України з футболу визнано нападника «Дніпра-1»