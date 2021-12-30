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    «Чорноморець» представив нового головного тренера

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    Роман Григорчук повернувся до Одеси - «Чорноморець» представив нового головного тренера
    Роман Григорчук повернувся до Одеси
    фото з відкритих джерел

    Наступні три роки команду тренуватиме Роман Григорчук

    Тренер Роман Григорчук після вояжів до Казахстану і Білорусі, де став чемпіоном, відповідно, з «Астаною» та солігорським «Шахтарем», повернувся в Україну. Наступні три роки наставник працюватиме з «Чорноморцем». Про це повідомляє сайт одеського клубу.

    «Я дуже радий поверненню в дорогий для мене «Чорноморець», до прекрасної Одеси та до улюблених, неймовірних уболівальників. У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на поновлення сезону та першого матчу на домашньому стадіоні. А поки що хочу привітати всю велику родину «Чорноморця» з прийдешнім новим роком, побажати міцного здоров’я та благополуччя. Разом з новим тренерським штабом робитимемо все, щоб наступного року вболівальники команди мали більше позитивних емоцій», – заявив одразу після призначення Роман Григорчук.

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    Роман Григорчук очолював «Чорноморець» з 2010-го по 2014-й рік і виводив команду в лігу Європи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець Роман Григорчук
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    «Чорноморець» представив нового головного тренера