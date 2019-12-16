«Динамо» відмовиться від люксембурзького форварда
Жерсон Родрігес
XSport
Жерсона Родрігеса переведено до дублюючого складу киян
Київське «Динамо» планує відмовитися від люксембурзького форварда Жерсона Родрігеса. Футболіста переведено до дублюючого складу, а в зимове міжсезоння буде виставлено на трансфер.
Про це повідомляє канал у мережі Телеграм «Записки Динамівця».
Повідомляється, що нападник неодноразово порушував спортивний режим. Зокрема з’являвся на тренування з запахом алкоголю.
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До «Динамо» Родрігес перейшов з японської «Джубіло Івата» у серпні поточного року за 2 мільйони євро.
У складі киян португалець з люксембурзьким паспортом забив два м’ячі в 12-ти поєдинках.