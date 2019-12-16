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    «Динамо» відмовиться від люксембурзького форварда

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    Жерсон Родрігес - «Динамо» відмовиться від люксембурзького форварда
    Жерсон Родрігес
    XSport

    Жерсона Родрігеса переведено до дублюючого складу киян

    Київське «Динамо» планує відмовитися від люксембурзького форварда Жерсона Родрігеса. Футболіста переведено до дублюючого складу, а в зимове міжсезоння буде виставлено на трансфер.

    Про це повідомляє канал у мережі Телеграм «Записки Динамівця».

    Повідомляється, що нападник неодноразово порушував спортивний режим. Зокрема з’являвся на тренування з запахом алкоголю.

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    До «Динамо» Родрігес перейшов з японської «Джубіло Івата» у серпні поточного року за 2 мільйони євро.

    У складі киян португалець з люксембурзьким паспортом забив два м’ячі в 12-ти поєдинках.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Жерсон Родріґес
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