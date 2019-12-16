«Динамо» відмовиться від люксембурзького форварда



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Жерсон Родрігес XSport

Жерсона Родрігеса переведено до дублюючого складу киян

Київське «Динамо» планує відмовитися від люксембурзького форварда Жерсона Родрігеса. Футболіста переведено до дублюючого складу, а в зимове міжсезоння буде виставлено на трансфер.

Про це повідомляє канал у мережі Телеграм «Записки Динамівця».

Повідомляється, що нападник неодноразово порушував спортивний режим. Зокрема з’являвся на тренування з запахом алкоголю.

До «Динамо» Родрігес перейшов з японської «Джубіло Івата» у серпні поточного року за 2 мільйони євро.

У складі киян португалець з люксембурзьким паспортом забив два м’ячі в 12-ти поєдинках.