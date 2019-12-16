Екс-глава суддівського корпусу Англії шокований арбітражем матчу українського чемпіонату



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Матч СК «Дніпро-1» - «Олександрія» став бенефісом Миколи Балакіна, продовжувача славної суддівської династії Укрінформ

Кіт Гакетт назвав роботу Миколи Балакіна однією з найгірших із того, що він бачив за кар’єру

Екс-глава суддівського корпусу англійської Прем’єр-ліги Кіт Гакетт прокоментував суддівство Миколи Балакіна в матчі української Прем’єр-ліги СК «Дніпро-1» - «Олександрія» (1:2).

Арбітр у цьому матчі призначив три пенальті і вилучив двох футболістів господарів – Максима Лопирьонка і Олександра Назаренка.

«Перший пенальті в ворота СК «Дніпра-1» і подальше вилучення – помилка Балакіна. Лопирьонок не збільшував площі свого тіла, а всього лише спробував захистити себе. Відстань також дуже мала, щоб встигнути ухилитися. Це не пенальті і точно не друга жовта картка.

Пенальті у ворота «Олександрії» - суперечливий. Це точно не навмисна гра рукою, потрібно враховувати і дуже близьку відстань між гравцями. Але при цьому за новими рекомендаціями такий пенальті можливий через широко розкинені руки оборонця.

Вилучення Назаренка – занадто жорстке рішення арбітра, який невірно оцінив важкість епізоду. Максимум, який тут можна дати – жовта картка.

Другий пенальті в ворота СК «Дніпра-1» - помилка. Гравець гостей впав на поле після мінімального контакту, нинішні рекомендації закликають не призначати за такі падіння пенальті.

Я відіслав відео цих епізодів Марку Гаслі (суддя АПЛ з 1999-го по 2013-й - прим.) – він повністю згоден з моїми висновками. Арбітру варто пройти перепідготовку, це один з найгірших перфомансів, який я бачив у своїй кар'єрі», - сказав Гаккетт.